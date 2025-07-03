Цифровым платформам грозят штрафы за несоблюдение требований закона

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение административной ответственности для операторов цифровых платформ за несоблюдение положений закона о платформенной экономике. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, проект разработан с целью закрепления ответственности за нарушение требований, установленных федеральным законом «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Речь идет о посреднических цифровых платформах, которые предоставляют пользователям возможность размещать предложения, заключать сделки и проводить оплату в онлайн-формате.