Цифровые технологии станут частью стратегии образования до 2036 года

Цифровые технологии войдут в стратегию развития образования до 2036 года в качестве дополнения к традиционной форме обучения. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума-2025, его слова приводят «Известия».

Стратегия разрабатывается с учетом ошибок 1990-х годов, когда псевдоэксперты пытались разрушить систему образования и навязать стране чуждые ценности. Министр отметил, что с 2000-х годов отечественная образовательная система активно развивается и уже выстроена единая база программ, учебников и требований. По его мнению, наличие целостной системы позволяет решать существующие проблемы значительно эффективнее.

В проекте стратегии особое внимание уделяется формам обучения, включая вопросы дистанционного образования, а также закрепляются механизмы финансирования и принципы совершенствования образовательной инфраструктуры.

Кроме того, министр подчеркнул, что в условиях развития искусственного интеллекта необходимо определить способы интеграции его возможностей в обновленную систему образования.