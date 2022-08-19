Цифровые технологии и право обсудят эксперты на Kazan Digital Week 2022

Первая международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии и право» пройдет в Татарстане 23 сентября в рамках международного форума Kazan Digital Week 2022. Об этом сообщают организаторы события.

«На конференции будут обсуждаться новые подходы к решению проблем правового регулирования и охраны общественных отношений, связанных с цифровыми технологиями», — говорится в сообщении.

Конференция создаст площадку для открытого и всеобъемлющего диалога между представителями разных отраслей юридических наук, органов власти и бизнеса.

На пленарном и секционных заседаниях выступят ведущие ученые-правоведы и эксперты, известные практикующие юристы, представители правотворческих и правоприменительных органов, реального сектора экономики, разработчики и производители цифровых продуктов.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте конференции. Прием заявок и регистрация участников продлятся до 19 сентября 2022 года.