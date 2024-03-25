Цифровые решения способствуют эффективной работе сельхозпредприятий Татарстана

Фото: пресс-служба ООО «АРТ»

Новейшие цифровые разработки в аграрной отрасли уверенно меняют сельскохозяйственный сектор Республики Татарстан к лучшему.

Новый сезон полевых работ традиционно ставит перед аграриями задачу добиться повышения эффективности агрохозяйства в непростых экономических условиях. Цифровые решения ответственны за целый спектр производственных задач и качество выполнения всех технологических процессов, обеспечивая эффективность и прибыльность агробизнеса.

В этом успели убедиться сельхозпроизводители, которые используют современные образцы техники, оснащенные цифровыми опциями. К примеру, одной из продуктивных разработок специалисты АПК называют платформу РСМ Агротроник, которая позволяет собирать объективные данные о работе каждой агромашины в хозяйстве в режиме реального времени.

РСМ Агротроник позволяет дистанционно понимать состояние агромашины: отслеживает более сотни различных показателей работы техники, позволяет формировать и анализировать карты урожайности полей, а также отслеживать правильность эксплуатации машин.

«На протяжении последних лет уже в базовой комплектации для машин доступна платформа агроменеджмента РСМ Агротроник. Она нацелена на улучшение работы аграриев, упрощая их ежедневный труд через цифровизацию. Например, в системе есть опции, которые позволяют оберегать механизаторов. Датчики считывают биометрию лица, и, если человек начинает уставать, раздается голосовое оповещение. Если же механизатору стало плохо либо он заснул, система автоматически остановит машину во избежание аварии», — поясняет руководитель сервисной службы компании ООО «АРТ», официального дилера Ростсельмаш в республике.

Благодаря интегрированной в платформу системе РСМ Роутер оцениваются как характеристики поля, так и данные парка машин, участвующих в уборке, а затем цифровой системой выстраивается максимально эффективный маршрут движения техники без пропусков и перекрытий для экономии ГСМ и прочих расходных материалов. Предупреждает платформа и аварийные ситуации, связанные со сбоем основных механизмов техники, а также напоминает о необходимости ТО.

«На наших полях работают трактор Ростсельмаш 2400 и два комбайна ACROS 585 производства Ростсельмаш. Зарекомендовали они себя только с положительной стороны, работают сутками, не знают усталости. На машинах установлена платформа РСМ Агротроник от того же производителя, с помощью которой мы отслеживаем все этапы проведения полевых задач дистанционно и эффективность их работы. В ближайшее время планируем устанавливать новые электронные системы», — поделился впечатлениями глава КФХ Казаков Тетюшского района Илья Сергеевич Казаков.

«У нас в хозяйстве работают зерноуборочные комбайны RSM 161, ACROS 595 и TORUM, на которых РСМ Агротроник стоит в базовой комплектации. В течении сезона пользовались основными функциями: контролировали скоростные режимы работы техники, снимали данные по выгрузке зерна, проверяли технические характеристики работы двигателя. Очень удобно было смотреть, когда возникали нештатные ситуации и бортовая система показывала нам ошибки в работе техники, которые можно было оперативно решить либо своими силами, либо вызвать сервисных инженеров», — отметил в свою очередь главный инженер агрофирмы «Аняк» Актанышского района Айнур Марданов.

Вообще, компания Ростсельмаш предлагает около тридцати электронных систем для решения различного рода задач: от выстраивания оптимального маршрута без перекрытий до расчета скорости движения и повышения качества работы в ночное время суток. Это далеко не полный список того, какие возможности открывает РСМ Агротроник владельцу агромашины. Система ничего не упускает, не забывает, не теряет – она беспристрастна и объективна, а также позволяет грамотно и честно контролировать работу механизаторов, объективно рассчитывая оплату их труда.

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