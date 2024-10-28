Цифровую статистическую онлайн-платформу БРИКС представят в Казани

Эшвелл Дженнекер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководители национальных статистических служб стран БРИКС в Казани представят совместную статистическую публикацию, где будут сформированы основные социально-экономические показатели. В этом году публикация переведена в онлайн-формат.

Об особенностях разработки документа журналистам рассказал заместитель руководителя статистической службы ЮАР Эшвелл Дженнекер.

«Работа над этой публикацией началась с начала года. Будут представлены плоды наших совместных усилий. Статистическая работа дополнит политическое сотрудничество между странами. Это будет 16-я публикация, а это значит, что у нас накопился опыт создания таких документов», — сообщил он.

Участник встречи заметил, что «статистика — это про людей и экономику, окружающую среду».

«Всё в нашем мире меняется, люди не хотят отвечать на вопросы, представители бизнеса не хотят отвлекаться на какие-то опросы. Значит, нам нужно находить новые способы сбора информации, подсчета количества людей в стране, изучения их потребностей. Необходимо находить инновационные решения для сбора информации», — добавил Эшвелл Дженнекер.

Руководитель Росстата Сергей Галкин в ходе 16-й встречи руководителей национальных статистических служб стран БРИКС сообщил, что новая платформа будет представлена завтра, 29 октября.