Цифровой рубль в России могут внедрить в течение ближайших лет

Центробанк планирует выйти на введение цифрового рубля в ближайшие несколько лет, если удастся быстро протестировать эту систему и внести соответствующие изменения в законодательство. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель руководителя ЦБ отметила, что тестовые работы будут проводится весь этот год, чтобы к следующему точно понимать, какой должна быть дорожная карта по внедрению цифровой валюты.

«Мы считаем, что если мы будем быстро двигаться с тестированием и законодательными изменениями, то мы можем выйти на внедрение уже в ближайшие годы», - сказала она на заседании межкомитетской рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета о деятельности банка.

Скоробогатова отметила, что цифровой рубль нужен экономике, гражданам и бизнесу, и поэтому будут приложены все усилия, чтобы работа шла по плану, без переносов и задержек.

Создание прототипа платформы электронной национальной валюты завершили в декабре 2021 года. Протестировать ее вызвалось 12 российских банков. После завершения испытаний будет сформирована дорожная карта для внедрения цифрового рубля в России.