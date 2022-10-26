«Цифровой прорыв» в Иннополисе собрал более тысячи сильнейших программистов России

В Иннополисе стартовал всероссийский чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». За месяц сильнейшие программисты страны в онлайн-режиме создадут рабочие решения для Университета Иннополис, Международного аэропорта «Шереметьево», Почты России и поборются за призовой фонд в 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС первый замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, для участия в чемпионате зарегистрировались 1111 человек из 74 субъектов Федерации.

«Тема искусственного интеллекта сегодня является обязательной для каждой страны, а специалист по работе с технологиями ИИ — одной из наиболее популярных вакансий во всех компаниях из списка Forbes. Россия уделяет повышенное внимание этому направлению: в 2021 году в стране открылись шесть опорных центров по искусственному интеллекту, четыре в Москве, один в Санкт-Петербурге и один — в Республике Татарстан, в Иннополисе, где и проходит этот чемпионат», — отметил, в свою очередь вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

Он напомнил, что Татарстан уделяет большое внимание области IT, в частности проекту Татарстан «Цифровой Прорыв». «Мы рады принимать у себя такие масштабные мероприятия и надеемся, что они помогут нашей стране стать непобедимой в сфере ИИ», — добавил он.

Участникам проекта предстоит решить три задачи, и одна из них принадлежит Университету Иннополис. Конкурс, предложенный вузом, связан с цифровизацией сельскохозяйственной отрасли.

«Университет Иннополис представил на конкурс задание по классификации агрокультур на основе изменения показателя вегетационных индексов. Это актуальная задача для нашей страны, где 81 миллион гектаров общей посевной площади», — подчеркнул первый проректор Университета Иннополис Искандер Бариев.

Он отметил, что классификация, созданная участниками, поможет при инвентаризации, уточнении границ земель сельхозназначения, а также планировании необходимых агротехнологических мероприятий и прогнозировании урожайности. Эти сведения будут важны как для сельхозпроизводителей, так и органов власти, в том числе Минсельхозпрода.

Третий сезон «Цифрового прорыва», как и предыдущие, направлен на поиск и поддержку талантливых специалистов, которые желают создавать продукты и сервисы с использованием технологий ИИ. Это, в свою очередь, позволит обеспечить отечественный рынок квалифицированными кадрами и сформировать ИИ-сообщество, популяризировать разработку и развитие таких продуктов.