Общество 30 декабря 2025 19:57

Цифровой помощник «Помощник предпринимателя» теперь доступен в МАХ

Фото: © «Татар-информ»

Цифровой помощник «Помощник предпринимателя» теперь доступен в национальном мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Чат-бот на базе ИИ был создан в ответ на запросы предпринимателей Татарстана и предоставляет актуальную информацию о требованиях контролирующих органов, консультирует о юридических аспектах ведения собственного дела и помогает проходить все соответствующие проверки.

Чтобы воспользоваться ботом, нужно пройти по ссылке: https://max.ru/rt_businesshelp_bot.

#мессенджер МАХ #Минэкономики РТ #предприниматели
