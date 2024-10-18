Цифровой остановочный ремонт на КОСе повысил надежность оборудования

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Казаньоргсинтез» успешно завершил второй этап планового остановочного ремонта, включавшего работы на заводах пиролиза, полиэтилена и энергопроизводства. Работы, которые проходили с масштабным использованием цифровых инструментов, повысили надежность оборудования и экологичность производства.

Первый этап остановочного ремонта, который прошел с июля по август, затронул завод Поликарбонатов. Ремонтные работы в рамках второго этапа были выполнены с опережением графика. В пиковые моменты в ремонтных работах принимало участие свыше 1 700 специалистов, включая сотрудников подрядных организаций и представителей других предприятий СИБУРа, таких как «Томскнефтехим», «Запсибнефтехим», «Воронежсинтезкаучук» и «Нижнекамскнефтехим». Они работали не только в качестве исполнителей, но и как супервайзеры и комиссары по охране труда и промышленной безопасности.

Важной инновацией стало применение цифрового инструмента «Цифровой остановочный ремонт» на платформе «Горизонт». Эта система предоставила возможность в режиме реального времени контролировать статус работ, объемы и динамику ремонта, а также оперативно реагировать на критические зоны. В 2024 году этот инструмент использовался как пилотный проект, и его масштабное внедрение запланировано на 2025 год.

Для обеспечения безопасности и контроля выполнения работ активно использовались дроны, которые помогли выявить дефекты оборудования на труднодоступных участках. Полученные данные оперативно поступали к ответственным лицам. Также был внедрён интеллектуальный видеоконтроль на критических этапах ремонта с установкой камер в 22 точках для контроля численности сотрудников и выполнения задач.

В ходе ремонта специалисты выполнили работы по обслуживанию 200 единиц динамического оборудования (насосов, компрессоров, вентиляторов), очистке более 400 теплообменников, холодильников и колонн. Проведена проверка и калибровка 626 предохранительных клапанов, что обеспечило безопасную эксплуатацию оборудования. Кроме того, проведена экспертиза промышленной безопасности более 6 000 единиц оборудования, что значительно превысило объем предыдущих лет и позволило своевременно оценить его состояние и принять меры по продлению срока службы.

Остановочный ремонт 2024 года дал старт подготовительным мероприятиям к следующему этапу планового ремонта в 2025 году. Его проведение стало важным шагом на пути к улучшению производственных процессов, повышения надежности оборудования и обеспечения безопасности на «Казаньоргсинтезе». Таким образом, в текущем году были запланированы и проведены остановочные ремонты на всех заводах предприятия.