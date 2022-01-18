«Цифровой open space вместо станков»: здание «Спартака» станет центром digital-квартала

Когда появится 5G в Казанском Кремле, в какие деревни Татарстана дойдет LTE-интернет и когда татарстанцы смогут посещать суд в режиме видеоконференции — рассказал на брифинге в Доме Правительства РТ глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Айрат Хайруллин: «На улице Салимжанова в Казани, на месте бывшей фабрики «Спартак», будет возведен IT-парк площадью 42,4 тыс. квадратных метров»

Фото: tatarstan.ru

Бывшее здание «Спартака» станет частью цифрового квартала Казани

На улице Салимжанова в Казани, на месте бывшей фабрики «Спартак», будет возведен IT-парк площадью 42,4 тыс. квадратных метров, сообщил Хайруллин.

Ожидаемая выручка составит 17 млрд в год, налоговое отчисление в бюджет — 1,6 млрд рублей. Также здесь будет создано 3 тыс. рабочих мест.

Разработкой проекта занимается компания «Татинвестгражданпроект». Планируется реновация существующего здания («Блок А») площадью 21,5 тыс. квадратных метров и строительство нового корпуса («Блок Б») площадью 20,8 тыс. квадратных метров.

«Здание имеет очень привлекательное местоположение, внутреннее архитектурное пространство, — это open space. Фактически там находились станки. И в рамках open space эта площадка очень пригодится для IT-компаний», — отметил министр.

Новый IT-парк гармонично впишется в инфраструктуру данной местности: в 200 метрах находится казанский IT-парк, бизнес-центры «Сувар» и «Урбан», где также располагаются IT-компании.

«Фактически в центре Казани появится цифровой квартал, который позволит работать не только IT-компаниям в комфортных условиях, но и сделать небольшую модель цифрового города» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Фактически в центре Казани появится цифровой квартал, который позволит работать не только IT-компаниям в комфортных условиях, но и сделать небольшую модель цифрового города в отдельно взятом месте вкупе с умным освещением, светофорами, магазинами, местами, где можно зарядить электромобиль», — поделился планами Хайруллин.

Планируется, что новый IT-парк включит детский технопарк и киберполигон, площадку для подготовки киберспортсменов, а бизнес-инкубатор и коворкинг на втором этаже будут отданы малым компаниям и самозанятым гражданам.

На территории Казанского Кремля испытают 5G

Еще одной исторической локацией, куда придут цифровые технологии, станет территория Казанского Кремля. Там планируют испытывать технологию 5G, однако вопрос необходимого диапазона пока не решен, рассказал министр.

«Вчера был анонс о запуске 5G в Казанском метрополитене. Компания МТС планирует запустить 5G на территории Казанского Кремля. Вопрос необходимого диапазона пока не решен. Это тот диапазон, который позволил бы покрыть всю республику технологией 5G. Тем не менее мы в таких экспериментальных промышленных зонах за пределами Иннополиса, метрополитена будем создавать условия, чтобы любой гражданин, в частности наши туристы, мог воспользоваться услугами 5G на территории Казанского Кремля», — отметил министр.

«За пределами Иннополиса, метрополитена будем создавать условия, чтобы любой гражданин, в частности наши туристы, мог воспользоваться услугами 5G на территории Казанского Кремля» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Введение 5G в Казанском Кремле необходимо согласовать с ЮНЕСКО. «Казанский Кремль — это объект культурного наследия, поэтому здесь нельзя просто так взять и что-то поставить», — уточнил Хайруллин.

Что касается сети 5G в других общественных пространствах, то эта работа пока находится на стадии обсуждения вопросов разрешения и необходимых инвестиций. Министр выразил надежду, что сигнал 5G появится и на других «знаковых общественных пространствах».

В более чем 60 деревнях Татарстана появится сеть 4G

В Год цифровизации «цифра» придет не только на казанские площадки, но и доберется до отдаленных территорий республики, заверил Хайруллин. В 2022 году в более чем 60 деревнях и селах Татарстана с населением от 100 до 300 человек появится 4G-связь.

По словам главы Минцифры РТ, на сегодняшний день в Татарстане расположены 624 малочисленных пункта, в которых отсутствует связь 4G.

Айрат Хайруллин: «В 2022 году в более чем 60 деревнях и селах Татарстана с населением от 100 до 300 человек появится 4G-связь» Фото: tatarstan.ru

«Мы пользуемся различными сервисами, смотрим YouТube, социальные сети, обмениваемся сообщениями, и всегда мы видим на экране своего телефона LTE — 4G — это уже стало нормой и стандартом. А в 624 населенных пунктах сеть 4G просто отсутствует. Да, там есть сотовая связь, 2G, можно позвонить соседу, в скорую помощь. В 2022 году как минимум в 61 населенном пункте Татарстана, в которых проживает по 100, 200 и 300 человек, будут построены вышки 4G», — отметил спикер.

Эти населенные пункты определены голосованием на портале государственных услуг в 2022 году.

В 2022 году татарстанцы смогут участвовать в заседаниях мировых судов по ВКС

Говоря о внедрении цифровых технологий, министр подчеркнул – вся работа в этом направлении идет для повышения комфорта и качества жизни граждан. Одним из примеров таких нововведений станет запуск новых цифровых возможностей в работе мировых судов. Жители республики смогут подавать заявления и участвовать в заседаниях онлайн.

Он напомнил, что мировые суды рассматривают в том числе бракоразводные процессы, гражданские иски, имущественные споры и другие дела.

«В 2022 году появится возможность подать заявление в мировой суд электронно. Истец и ответчик могут проживать в разных городах» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В 2022 году появится возможность подать заявление в мировой суд электронно. Истец и ответчик могут проживать в разных городах. Поэтому в рамках этого проекта будет возможность не только удаленно подать заявление, но и участвовать в заседании в режиме видеоконференции (ВКС)», — пояснил глава Минцифры РТ.

По словам Хайруллина, нововведение заметно повысит комфорт для участников таких судебных разбирательств.

В вузах Татарстана запустят 5 цифровых кафедр

Нововведения появятся и в образовательной сфере республики: в татарстанских вузах начнут работу пять цифровых кафедр, сообщил Хайруллин.

Площадками для проекта станут КНИТУ-КАИ, Казанский медуниверситет, КФУ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, а также КГЭУ.

«В 2022 году в пяти вузах республики будут запущены цифровые кафедры. У студентов появится возможность получить дополнительную цифровую профессию без отрыва от основного обучения» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В 2022 году в пяти вузах республики будут запущены цифровые кафедры. У студентов появится возможность получить дополнительную цифровую профессию без отрыва от основного обучения», – пояснил Хайруллин.

По его словам, новация позволит студентам расширить свои навыки за счет знаний в области цифровых технологий.

От конкурса стартапов до запуска спутника: 130 мероприятий в рамках Года цифровизации РТ

Подводя итоги брифинга, Айрат Хайруллин рассказал о масштабах Года цифровизации в Татарстане. За предстоящие месяцы в республике проведут 130 тематических мероприятий — 60 основных и 70 регулярных. К участию в них планируется привлечь 20 млн человек.

На 2022 год запланированы открытие и запуск новых объектов и программ, конгрессно-выставочные мероприятия, всероссийские и республиканские конкурсы, технологические конференции.

По словам министра, стартует конкурс «Дай 5» для школьников, чтобы научить их программировать, делать стартапы и создавать приложения. Ежемесячно во всех школах будут проходить уроки «цифры», направленные на грамотное поведение пользователей в социальных сетях, профилактику интернет-буллинга.

«Ежемесячно во всех школах будут проходить уроки «цифры», направленные на грамотное поведение пользователей в социальных сетях, профилактику интернет-буллинга» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В рамках Цифрового дня студента планируется президентский конкурс для студентов «АлгаРитм», итогом которого станет запуск ряда IT-решений. В апреле 2022 года состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня рождения Рунета, а в мае совместно с Минкультуры РТ пройдет Всероссийский фестиваль цифрового искусства с применением NFT-технологий.

На июнь намечено проведение цифрового семейного фестиваля Tat Future. Предполагаемое место площадки — «Парк тысячелетия». «Мы его проведем в летнем формате. Цель — дать людям, не имеющим отношения к IT-технологиям, соприкоснуться с цифровыми возможностями, позволяющими расширить мировоззрение», — отметил спикер.

В сентябре состоится IV отраслевой чемпионат DigitalSkills 2022 и главное событие республики в Год цифровизации — международный форум Kazan Digital Week 2022, который организуется вместе с директором ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкатом Миннихановым.

Еще одно крупное цифровое событие ожидается в ноябре — финал республиканского конкурса по разработке и запуску космического спутника. «Это такой инженерный проект для школьников и студентов, позволяющий вывести наноспутник на орбиту, который будет обеспечивать сбор информации», — резюмировал Айрат Хайруллин.

В заключение министр добавил, что финальные мероприятия Года цифровизаци состоятся в декабре. Тогда же пройдет подведение итогов конкурса «50 инновационных идей для Республики Татарстан», где будут определены победители в области цифровых компетенций.

