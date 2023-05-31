Цифровой официант и скоринг на основе ИИ: новые проекты презентовали на набсовете ИВФ РТ

Сегодня на заседании наблюдательного совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ были представлены проекты, претендующие на получение финансирования в рамках программы поддержки инновационных проектов «Идея-1000», а также на вхождение фонда в уставной капитал ранее профинансированных компаний.

Провел заседание, состоявшееся в Доме Правительства республики, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

О своих идеях рассказали победители конкурсов ИВФ РТ «Старт-2» и «Старт-3». В частности, основатель стартапа «ФинЛаб» Петр Дударов представил высокотехнологичный маркетплейс для компаний, заинтересованных в финансовых продуктах.

Руководитель стартапа «Лернмо» Анастасия Майорова рассказала об образовательной платформе, нацеленной на увеличение вовлеченности учеников в процесс обучения за счет персонализации процесса и новых подходов к образованию.

Директор по продукту стартапа «Вилка Рест» Владислав Ткачук в свою очередь презентовал мобильное приложение — персональный цифровой официант для ресторанов. С его помощью можно сделать заказ, оформить доставку, оплатить счет, оставить чаевые и отзыв о посещении.

Сооснователь стартапа UR-LI Валерий Маюшкин рассказал об интеллектуальной системе потокового скоринга и возврата дебиторской задолженности «под ключ», основанной на искусственном интеллекте.

Кроме того, победитель конкурса «Старт-1» — стартап «Тракинсток» представил маркетплейс грузовой автотехники, продаваемой со складов дилеров и заводов-изготовителей ПАО «КАМАЗ». Участники заседания одобрили вхождение ИВФ РТ в состав участников компании «Тракинсток».

Набсовет фонда одобрил финансирование проектов программы «Идея-1000». Помимо этого, его члены рассмотрели отчет о деятельности Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана за 2022 год.