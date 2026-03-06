«Цифровой ликбез» в Казани: школьникам рассказали, как честно учиться в эпоху ИИ

Открытый урок всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» прошел в лицее им. Николая Лобачевского в Казани. Занятие было посвящено теме «Учись честно».

«Цифровой ликбез» – просветительская программа, направленная на повышение цифровой грамотности у детей и взрослых и на знакомство с основами кибербезопасности. В рамках проекта подготовлена серия анимационных роликов и методических материалов для педагогов. Они размещены на сайте проекта и доступны всем желающим.

Перед восьмиклассниками выступил вице-президент Академия наук Республики Татарстан и заместитель директора IT-парка Казани по образовательной деятельности Айрат Хасьянов. Он рассказал школьникам, почему важно опираться на собственные знания и как использование искусственного интеллекта для списывания может негативно повлиять на будущее. Также ученикам объяснили, как применять нейросети в учебе так, чтобы они становились полезными инструментами.

Директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина отметила, что задача подобных уроков заключается не только в обучении работе с цифровыми сервисами. По ее словам, важно также объяснять возможные риски, учить распознавать угрозы и принимать ответственные решения в интернете.

Организаторами программы выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и АНО «Цифровая безопасность». Материалы для уроков подготовил Благотворительный фонд «Вклад в будущее».

Исполнительный директор фонда Петр Положевец заявил, что подобные проекты позволяют открыто и доступно обсуждать вопросы цифровой грамотности. По его словам, такие знания необходимы гражданам для полноценного участия в цифровой экономике и общественной жизни.

Программа реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», а также национальных проектов «Цифровая экономика» и «Экономика данных».