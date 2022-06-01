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Общество
1 июня 2022  20:05

«Цифровой ликбез» научит школьников и их родителей безопасному поведению в Сети

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В преддверии летних каникул Минцифры России запускает новый просветительский проект «Цифровой ликбез», направленный на развитие навыков цифровой грамотности и кибербезопасности в Сети. Проект является приложением «Урока цифры», направленного на раннюю профориентацию школьников.

«По данным недавних опросов, 82% детей получают заявки в друзья в социальных сетях от незнакомых людей, 30% детей сталкиваются с кибербуллингом. 14% детей и 38% взрослых сталкивались с онлайн-мошенничеством», — пояснила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова. 

По ее словам, «Цифровой ликбез» поможет научить детей самим определять вредоносный контент и осознанно публиковать сведения о себе. 

Ознакомиться с материалами можно по ссылке. Видеоконтент планируется обновлять по рекомендациям пользователей через форму обратной связи. 

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