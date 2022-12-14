На форуме в Казани решили создать виртуальный гид по предприятиям трудовой доблести

В Казани завершился Всероссийский молодежный патриотический форум «Города трудовой доблести». На нем более 200 представителей рабочей молодежи из разных регионов страны обсудили развитие патриотизма на производствах, посетили с экскурсией ведущие предприятия Татарстана и выдвинули свои предположения по дальнейшему развитию этой тематики, которые вошли в итоговую резолюцию форума.

«Нужно составить фотоальбом, где будет присутствовать итоговая резолюция. Мы его распространим по всем предприятиям городов -участников форума, а также подкрепим его официальным письмом с благодарностью. Таким образом, мы создадим наследие форума «Города трудовой доблести», – поручил организаторам форума министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

В итоговую резолюцию вошли такие предложения, как создание виртуального путеводителя по предприятиям трудовой доблести, проведение интеллектуальных игр по истории трудовой славы города в школах и вузах, создание рассказов о тружениках. Также предлагается создавать памятники, небольшие музеи истории и проводить на предприятиях секции военно-исторической направленности и ежегодно чествовать ветеранов труда.

«Уже сейчас можно сказать, что указ Президента России Владимира Путина о введении почетного звания «Город трудовой доблести» стал важным этапом в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне», – обратилась к участникам форума Председатель союза Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.

Она подчеркнула, что в годы войны Татарстан был единым трудовым фронтом, и ветераны сделали все возможное и невозможное, чтобы обеспечить солдат всем необходимым.

Напомним, в 2020 году Путин подписал закон, который вводит почетное звание — «Город трудовой доблести» для населенных пунктов, жители которых своим трудом внесли вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В числе первых городов звание было присвоено Казани.