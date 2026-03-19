Цифровой эксперт для нефтяников: как «Гуру» помогает «Татнефти» работать быстрее

Компания развивает цифровую платформу «Гуру» – внутреннего ИИ-ассистента, который помогает сотрудникам находить и анализировать накопленные за 75 лет корпоративные знания. Система уже используется специалистами компании и становится инструментом повышения производительности труда.





Быстрый доступ к архиву знаний, накопленных за десятки лет

«Гуру» – один из флагманских проектов ИТ-блока компании. Это инструмент на базе генеративного ИИ, который радикально изменил подход к работе с корпоративными знаниями, накопленными и оцифрованными за 75 лет работы «Татнефти», сообщила газета «Нефтяные вести».

По словам заместителя гендиректора по цифровому развитию Евгения Звездина, ключевая задача системы – ускорить поиск информации и повысить производительность инженерного труда.

Первое – ИИ-ассистент позволяет быстро находить релевантные данные в корпоративных архивах. Второе – он генерирует варианты технических решений на основе накопленных знаний. Третье – отвечает на типовые вопросы сотрудников, снижая нагрузку на экспертов.

В базе «Гуру» уже более 500 тыс. документов по 380 направлениям, база постоянно пополняется. Ежедневно система обрабатывает свыше 2,5 тыс. инженерных запросов. Количество пользователей превышает 4,5 тыс. человек.

Как устроена система

Пилотный проект был запущен в конце 2023 года под названием «Акела». После перехода к реальным производственным задачам система получила новое имя и функционал.

Разработчики подчеркивают, что «Гуру» – это не нейросеть в чистом виде.

«Нейросети – это всего лишь одна из технологий. Наш помощник использует и большие языковые модели, и системы управления знаниями, и векторные базы данных, и классический поиск», – пояснил руководитель Центра компетенций искусственного интеллекта «ТатИТнефть» Константин Кучукбаев.

Разработчики «Татнефти» пошли собственным путем и не стали пытаться «скормить» нейросети все документы разом, чтобы она «зазубрила» их. Это потребовало бы колоссальных мощностей, и ответы все равно получались бы слишком общими и противоречивыми.

«Представьте: у нас библиотека, забитая 100 тысячами томов книг. Мы приходим и говорим: «Нужно решить задачу по CO2». Очень грамотный библиотекарь (это наша надстройка) за секунды узнает, какая информация есть, условно говоря, в 80 книжках. Он достает их, кладет на стол, ставит закладки на нужных страницах. Затем мы приглашаем специалиста (базовую языковую модель), который за 10 минут читает только эти 80 книг и выдает готовое решение», – объяснил директор «ТатИТнефть» Ильшат Карамов.

Таким образом «Гуру» работает с колоссальным массивом данных. Например, по разведке и добыче загружено порядка 90 тыс. документов. Это не только регламенты, но и научные статьи, патенты, архивы, включая уникальные разработки советского периода, которые содержат много ценной информации.

ИИ-помощник для геологов, экономистов и IT-специалистов

Платформой пользуются геологи, специалисты добывающих подразделений, а также экономисты, финансисты, сотрудники IT-блока, специалисты по биотехнологиям и переработке. Каждый пользователь может сформировать тематическую подборку документов, с которыми «Гуру» будет работать в первую очередь.

Одно из самых перспективных применений «Гуру» – помощь в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР). Когда сотрудник начинает новый проект, ему нужно понять, как эту проблему решали в компании раньше, с какими трудностями сталкивались коллеги, какие методы применяют конкуренты в России и в мире. Раньше на этот анализ уходили недели и месяцы изучения архивов, патентов и статей.

«Система собирает всю информацию из разных источников, агрегирует, подсказывает и выдает рекомендации. Это ускоряет инновационный цикл в разы. В идеале мы хотим прийти к тому, чтобы специалист мог просто спросить: «Какие ГТМ на карбонатных месторождениях за последние 8 лет дали наибольший эффект?» – и сразу получить ответ», – сказал Карамов.

«Гуру» идет в школу

Неожиданное применение «Гуру» нашлось вне корпоративной среды. В селе Мальбагуш школьникам предложили использовать систему в рамках технологических проектов.

Ученики работают с квадрокоптерами, которые делают мультиспектральную съемку полей и с помощью дронов анализируют состояние растений. Если растение болеет, школьники загружают данные в «Гуру» и спрашивают совета: «В чем причина?» Они продолжают исследования и параллельно осваивают робототехнику.

Так ИИ-ассистент «Татнефти» помогает растить будущих инженеров, которые уже со школьной скамьи знают, зачем им приходить работать в компанию.

Следующий этап развития

ИТ-блок компании продолжает развивать «Гуру». В скором времени он прирастет новыми возможностями мультиагентности, что позволит привлекать «экспертов» из самых разных сфер для оперативного поиска нужных ответов на поставленные вопросы. Кроме текстовой информации система также начинает работать со структурированными данными – таблицами, графиками и производственными показателями.

«Мы не заменяем людей, мы даем им мощные инструменты. Ответственность за финальное решение всегда остается за человеком. Именно такой подход – изменение регламентов и ролей при сохранении человеческой ответственности – позволяет нам получать реальную отдачу от технологий», – заключил Карамов.

В перспективе компания хочет создать единое «умное» пространство, где сотрудник сможет получать готовую аналитику и необходимые данные по задаче сразу после ее постановки.

