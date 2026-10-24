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Общество 24 октября 2026 08:37

Цифровое удостоверение в МАКСе могут приравнять к паспорту при получении пенсии

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Цифровое удостоверение в МАКСе могут приравнять к паспорту при получении пенсии
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Минтруд России предложил разрешить пенсионерам использовать цифровое удостоверение в мессенджере МАКС при получении пенсии в отделениях «Почты России». Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов.

По словам эксперта, если проект примут, пенсионеры смогут предъявлять сотрудникам почты QR-код из цифрового удостоверения в отечественном приложении вместо бумажного паспорта.

Карпов уточнил, что электронный документ в МАКСе уже позволяет подтверждать право на различные льготы без предъявления бумажного паспорта. Например, его можно использовать для получения скидок в магазинах или льготного посещения музеев.

#пенсия #мессенджер Max
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