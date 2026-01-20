Цифровизация сетей в Татарстане в 2026 году охватит Камскую агломерацию

Марат Айзатуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году Министерство строительства и ЖКХ Татарстана начало уникальный для России проект по цифровизации инженерной инфраструктуры. Об этом на коллегии ведомства сообщил министр Марат Айзатуллин.

«Важное направление в работе министерства – цифровизация отрасли, которая обеспечивает прозрачность и доступность всех процессов для наших граждан и организаций и является эффективным инструментом в борьбе с коррупционными проявлениями», – сказал Айзатуллин.

«Благодаря вашей помощи, Рустам Нургалиевич [Минниханов], и выделению в непростых финансовых условиях 100 млн рублей в 2025 году, мы смогли начать большой и уникальный для России проект», – добавил министр.

По его словам, в рамках проекта создана цифровая база инженерной инфраструктуры республики, охватывающая сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Казанской агломерации.

Работа ведется в трех направлениях: инвентаризация архивов и перенос данных с бумажных носителей, обработка информации от ресурсоснабжающих организаций и геодезическая съемка сетей на местах с привлечением собственников.

В 2026 году аналогичные работы начнутся в Камской агломерации – в Набережных Челнах, Тукаевском, Нижнекамском и Елабужском районах.