«Цифровизация России постоянно ускоряется»: Эксперт рассказал об ИТ-трендах 2022 года

Главный фактор повышения производительности труда сегодня — это гиперавтоматизация: использование технологий для максимальной автоматизации процессов на предприятии. Об этом сообщил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов на закрытой онлайн-встрече, посвященной технологическим трендам 2022 года.

Фото: © Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Мы по-прежнему наблюдаем рост инвестиций в ИТ, спрос на информационные технологии неизменно растет. Постоянно возникают дополнительные факторы, которые только разгоняют маховик цифровизации, — заявил спикер. — Так, в 2020 году пандемия вынудила многие организации мигрировать „в цифру“. А в 2021 году государство окончательно признало, что внедрение цифровых технологий — один из главных национальных приоритетов».

В своем выступлении спикер отметил, что «Ростелеком» постоянно отслеживает мегатренды: долгосрочные тренды, которые изменят рынок и не утратят своей актуальности еще долгое время. Изыскания касаются сферы мировой экономики и науки. Самое пристальное внимание уделяется существующим патентам, исследованиям, публикациям в СМИ, инвестициям и анонсируемым продуктовым линейкам.

Фото: © Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Мы собираем огромное количество информации, — подчеркнул Меньшов. — Это порядка 5-10 миллионов патентов и публикаций. На основании проведенного анализа объединяем близкие понятия в единые тренды. Затем определяем, какие из них наиболее применимы к отечественному бизнесу. Наконец смотрим, что мы можем сделать в нашем ИТ-ландшафте — с точки зрения реакции на эти тренды. И определяем, как использовать полученные сведения при разработке новых решений».

Наука и техника развиваются все быстрее с каждым годом, подчеркнул спикер. Технологии уже не вытесняются, а наслаиваются друг на друга. Сотовые телефоны, биометрия, виртуальная реальность и тысячи других изобретений меняют каждый аспект человеческой жизни.

Также эксперт рассказал 12 ИТ-мегатрендов 2022 года, которые выделяет исследовательское агентство Gartner. Это искуственный интеллект, квантовые вычисления, электронное здравоохранение, роботизация, интернет вещей, информационная безопасность, e-commerce*, Data Mining**, облачные вычисления, автопилоты, блокчейн и 5G***.

«До 2021 года тренды сводились к трем направлениям: ориентация на людей, независимость от местоположения и отказоустойчивая реализация, — рассказал Меньшов. — Пандемия заставила бизнес пересмотреть отношения с каждым потребителем. Одной из основных задач стало удержание клиента. Кроме того, в разгар ковидных ограничений выживали только предприятия, научившиеся никак не зависеть от физической инфраструктуры. В 2020 году стало понятно, что многие компании переживают серьезный экзистенциальный кризис. Целый ряд индустрий, таких как туризм и авиаперевозки, пребывал в глубоком упадке. И, конечно, необходимо было понять, какие куски бизнеса можно „заморозить“, а какие следует изменить и адаптировать».

Фото: © Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

В 2022 году мир уже полностью трансформировался и приспособился к существующим реалиям. Если раньше персонал большинства компаний трудился в офисах, то сегодня удаленные сотрудники стали настоящими командными игроками. Также в Трудовом кодексе РФ появился комбинированный вид работы, при котором сотрудники совмещают выполнение своих трудовых обязанностей в офисе предприятия и удаленно.

«Среди основных направлений сегодняшних мегатрендов — ускорение роста. Во время пандемии большое количество бизнес-игроков получили хороший стимул для дальнейшего развития. Идет постоянный поиск ИТ-инноваций, позволяющих завоевать новые доли рынка, — отметил эксперт. — Вторая тенденция — это формирование изменений. Предприятия продумывают возможности для быстрой и активной цифровизации. И третья направленность — доверие технологиям. Руководители компаний подготавливают свой бизнес к масштабированию с минимальными затратами».

* - э — коммерс

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