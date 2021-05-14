Цифровизация, робототехника, интернет вещей: что показали Минниханову в Пермском крае

«Важно синхронизировать проекты двух регионов»

После прибытия в Пермь Президент Татарстана в сопровождении главы региона направился в технопарк Morion Digital, где расположены офисы крупнейших ИТ-компаний края. Как сообщает пресс-служба Президента РТ, в технопарке развивают технологии в области телекоммуникаций, интернета вещей, цифровизации предприятий, робототехники, искусственного интеллекта. Резидентами технопарка являются более 30 компаний, в их числе как стартапы, так и корпорации в области ИТ.

Как отметил директор Morion Digital Оскар Ягафаров, сейчас технопарк входит в пятерку лучших в стране. «Наши амбиции больше – мы планируем создать Smart city Morion Digital — целый город, где перспективные проекты смогут жить, работать и апробировать свои технологии и разработки. Первые шаги в эту сторону уже сделаны: создан технопарк, произведена реновация большой производственной территории, более 80 компаний уже работают здесь, строится жилой комплекс, где внедрены технологии наших резидентов. В этом смысле опыт Татарстана, проекта Иннополис, нам очень интересен, мы очень заинтересованы в сотрудничестве», – отметил Оскар Ягафаров.

Рустаму Минниханову рассказали о деятельности резидентов технопарка, презентовали ключевые технологические решения. Одним из локомотивов развития инноваций на территории технопарка является «ЭР-Телеком». Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев рассказал об основных направлениях работы компании, включая телекоммуникационные системы, развитие дата-центров, автоматизацию промышленности.

«Мы активно работаем с резидентами Иннополиса и другими компаниями региона. Татарстан – один из лидеров по цифровизации в нашей стране. В республике накоплен огромный опыт внедрения инновационных проектов. Обмен подобным опытом крайне важен», – отметил Андрей Кузяев.

Как сообщает пресс-служба губернатора Пермского края, Рустам Минниханов предложил использовать цифровые решения «ЭР-Телеком» при реализации программ модернизации стационаров, развития парков и скверов, благоустройства дворов. «Компания «ЭР-Телеком» широко представлена в республике. Я считаю, что нам важно синхронизировать наши проекты», – подчеркнул Президент РТ.

Затем Рустам Минниханов посетил производственную площадку компании «Промобот», специализирующейся на производстве автономных сервисных роботов. Производство включает в себя разработку мехатроники, электроники, распознавания лиц, автономной навигации, нейросетей, искусственного интеллекта и других областей робототехники. За последние 5 лет компания создала 7 моделей роботов, в том числе человекоподобного робота-компаньона, который умеет выражать эмоции мимикой лица и поддерживать беседу.

«Мы хотим пригласить наших коллег из Перми на цифровой форум, который пройдет в Татарстане в сентябре текущего года. В регионе очень серьезно развито IT-направление, и нам надо активно сотрудничать. У нас также много достижений в сфере технопарков и особых экономических зон. Готовы поделиться своим опытом», – отметил Рустам Минниханов.

Минниханов и Махонин подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве

После посещения технопарка Президент Татарстана и губернатор Пермского края провели двустороннюю встречу. Рустам Минниханов отметил, что Пермский край имеет диверсифицированную и высокотехнологичную промышленность, богатейшие природные ресурсы. «У нас много направлений для расширения делового партнерства», — заметил Президент РТ.

Рустам Минниханов уточнил, что товарооборот двух регионов в течение последних лет составляет 15 млрд рублей, объемы ввоза и вывоза примерно равны. Татарстан поставляет грузовые автомобили, спецтехнику и автобусы, тракторы и экскаваторы, шины, дизельное топливо, бензин, химическую продукцию, стекло, продукты питания, лекарства, медицинское оборудование и другую продукцию. Из Пермского края в республику ввозятся нефтепродукты, калийные удобрения, цемент, химическая продукция, прокат и чугун, продукты.

По мнению Президента РТ, у регионов есть возможности для дальнейшего развития торгово-экономических связей. «Мы заинтересованы в наращивании поставок продукции машиностроения, нефтехимии, развитии рынка нефтепродуктов, сотрудничестве по ремонту и обновлению автопарка», — сказал Рустам Минниханов.

Татарстан и Пермский край связывает река Кама, развивается партнерство в области судостроения. Президент Татарстана отметил, что сегодня прорабатывается вопрос поставки в Пермский край прогулочно-пассажирских судов на СПГ «Чайка». Также судостроители готовы укреплять производственную кооперацию.

Помимо этого, в качестве перспективных направлений сотрудничества Рустам Минниханов обозначил цифровизацию, развитие предпринимательства, научно-образовательную сферу, туризм и ряд других.

Дмитрий Махонин в свою очередь обратил внимание, что в Пермском крае сегодня проживает 115 тыс. татар. Село Барда Бардымского района, где в основном проживают татары и башкиры, является одним из центров притяжения региона.

По итогам встречи Рустам Минниханов и Дмитрий Махонин подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве. В ближайшее время его планируется дополнить дорожной картой.

Во время рабочей поездки в Пермь Рустам Минниханов также ознакомился с ходом реконструкции набережной Камы и возложил цветы к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса.