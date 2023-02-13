Цифровизация принесла «Нижнекамскнефтехиму» 216 млн рублей в 2022 году

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»

На треть больше ожидаемого составил экономический эффект от внедрения цифровых инструментов на «Нижнекамскнефтехиме». Всего за полгода цифровизация принесла предприятию 216 млн рублей. Такие результаты были получены по итогам работы в НКНХ «Цифрового офиса». Эта структура, которая успешно внедряет цифровые инструменты на всех предприятиях СИБУРа, была создана на «Нижнекамскнефтехиме» в июле.

С этого времени на производствах предприятия появилась возможность комплексно внедрять решения, которые включают в себя ключевые направления: инструменты продвинутой аналитики (системы ЭКОНС, СУУТП, технологическое моделирование, предиктивная диагностика), цифровизацию процессов (мобильные обходы, цифровые наряды-допуски, товарно-материальный баланс и энергетический баланс), а также набор инструментов из области Индустрия 4.0, куда входят промышленный интернет вещей и беспроводные датчики, интеллектуальное видеонаблюдение, течеискатели и другие решения.

Руководитель «Цифрового офиса» НКНХ Ирина Кнырь:

«Цифровые технологии облегчают труд, снижают человеческий фактор в принятии решений, делают прозрачными процессы, позволяют проводить разносторонний анализ, моделирование, работать на опережение и фокусироваться на главном – безопасности, технологической, производственной и экономической эффективности. По нашим самым скромным ожиданиям, экономический эффект этих направлений до конца 2026 года может составить около 2, 6 млрд рублей».

ЭКОНС стал первым продуктом, с которым «Цифровой офис» пришел на производство. Это панели с интуитивно понятным и простым интерфейсом для визуализации технологических параметров, влияющих на экономику производства, в онлайн-режиме. Инструмент принес наибольший по сумме экономический эффект – почти 75 млн рублей.

На производстве успешно внедряются «Мобильные обходы», которые позволяют с помощью взрывозащищенного мобильного устройства фиксировать дефекты на фото и сразу отправлять начальнику смены, который аккумулирует информацию и организует устранение. При выполнении обходов применяются взрывозащищенные смартфоны.

Цифровой наряд-допуск и Система усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) являются самыми «молодыми» цифровыми инструментами на «Нижнекамскнефтехиме». Их начали внедрять прошлой осенью, но уже Цифровой наряд-допуск заработал на всех 8 заводах НКНХ и оцифрован функционал по 4 видам работ: ремонтные, газоопасные, огневые, земляные.

Внедряемая на «Нижнекамскнефтехиме» система СУУТП является разработкой отечественной инновационной компании «Т-Софт». СИБУР – одна из первых компаний, где будет применяться отечественное специализированное программное обеспечение для подобных систем. На Нижнекамском предприятии СУУТП уже внедряется на заводе Этилена и заводе Дивинила и углеводородного сырья. Эффективность СУУТП заключается в увеличении загрузки по сырью, повышении выхода целевых продуктов и снижению затрат на энергоресурсы.

Менеджер проекта СУУТП Юрий Игнатьев:

«Автоматический режим значительно снизит информационную нагрузку на оператора по контролю параметров и позволит перераспределить внимание на выполнение других поставленных задач. В то же время, удерживая технологические параметры в заданных пределах, система обеспечит надежность и безопасность ведения технологического процесса».

«Предиктивная диагностика» – еще один новый функционал. Он необходим для отслеживания состояния основного оборудования, выявления неисправностей на ранних стадиях, а также прогнозирования развития неисправностей на основании анализа текущих данных, получаемых в режиме реального времени.

Руководитель «Цифрового офиса» НКНХ Ирина Кнырь:

«Помимо высоких финансовых показателей внедрение цифровых технологий позволяет усовершенствовать процессы и выйти на новый уровень безопасности. Вопреки распространённому заблуждению, цифровизация позволяет не только оптимизировать процессы, но и создавать новые области деятельности, потому что технологии не заменяют людей, а являются их помощниками».