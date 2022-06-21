«Цифровизация позволит «Нижнекамскнефтехиму» создавать новые сферы деятельности»

Цифровая трансформация является фактором успешного развития бизнеса. Ведь использование больших объемов данных, улучшение процессов или внедрение новых технологий позволяет достигать эффективности во всех сферах деятельности компании. О значимости цифровизации на «Нижнекамскнефтехиме» рассказал директор по производству Марат Фаляхов.

Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Технологии позволяют нам снизить затраты на сырье, логистику, обслуживание и ремонты»

Марат Инилович, для чего цифровая трансформация нужна промышленному предприятию?

Цифровая составляющая формирует принципиально новый подход к управлению производством. Новые технологии позволяют нам быть гибкими и отвечать на требования современных переработчиков, совершенствовать стратегии обслуживания и ремонта оборудования, повышать уровень безопасности и экологичности наших производств.

К примеру, технологии позволяют нам снизить затраты на сырье, логистику, обслуживание и ремонты, увеличить качество и объемы выпускаемой продукции.

Всё это в конечном счете ведет к росту доходности активов: по оценкам различных экспертов, цифровизация в нефтехимии может приносить до 10% EBITDA в год.

Что означает для «Нижнекамскнефтехима» появление в своей структуре Цифрового офиса и готово ли предприятие к цифровизации?

Цифровые офисы можно рассматривать как формализацию дальнейшего развития предприятия, как намерение использовать все имеющиеся у нас возможности для снижения рисков аварийных остановок, длительных ремонтов и других отклонений, за которыми может стоять человеческий фактор.

Каковы сильные стороны местных специалистов, которые будут отвечать за цифровизацию на «Нижнекамскнефтехиме»?

Сотрудники наших Цифровых офисов – это почти на 100% работники «Нижнекамскнефтехима», ведь никто не знает предприятие лучше, чем местные специалисты с богатым опытом. В процессе дополнительного обучения они пройдут стажировки на других предприятиях СИБУРа, познакомятся с особенностями работы передовых цифровых инструментов, методами их внедрения и технической поддержки.

Какие барьеры могут ожидать цифровую трансформацию «Нижнекамскнефтехима»? Как компания намерена их преодолевать?

К основным вызовам при внедрении цифровых инструментов на «Нижнекамскнефтехиме» я бы отнес необходимость повышения автоматизации производств и создания новых компетенций у персонала. Эти процессы часто идут синхронно.

К примеру, установка дополнительных датчиков и систем управления, с одной стороны, повышает производительность труда. А с другой стороны, является для сотрудников стимулом приобретать новые знания и навыки, становиться более востребованными специалистами.

«Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» будут и сами участвовать в создании цифровых инструментов»

Какие цифровые инструменты планируются внедрять на «Нижнекамскнефтехиме»?

Среди инструментов, которые появятся на предприятии в первую очередь, могу выделить систему ЭКОНС, технологическое моделирование, предиктивную диагностику, системы улучшенного управления технологическим процессом (СУУТП) и его онлайн-оптимизации (RTO). Кроме этого, на предприятии будут развиваться уже знакомые инструменты, такие как мобильные обходы и цифровые наряды-допуски.

Какие новые компетенции потребуются пользователям новых цифровых инструментов и как ими овладеть?

В первую очередь, понимание назначения цифровых инструментов и механизма их работы, а также навыки непосредственной работы с ними. Для этого мы будем проводить регулярное обучение.

Но еще важнее отметить, что сотрудники «Нижнекамскнефтехима» будут и сами участвовать в создании цифровых инструментов и проработке их внутренних алгоритмов. Ведь новые инструменты станут максимально эффективными именно в сочетании с опытом и компетенциями сотрудников.

Почему цифровые инструменты никогда не заменят работников-людей?

Вопреки распространенному заблуждению, цифровизация позволяет не только оптимизировать процессы, но и создавать новые сферы деятельности. Потому что технологии не заменяют людей, а лишь являются их помощниками.

К примеру, операторы с помощью новых инструментов смогут принимать решения на основе автоматизированного анализа больших массивов данных. С одной стороны, технологии избавят сотрудников от рутинных «ручных» действий, а с другой – обогатят экспертизу сотрудников при принятии решений, сделают их более точными и взвешенными.

У ограниченной роли технологий есть и обратная сторона – успехи от их применения будут зависеть исключительно от самих сотрудников, как и дальнейшее развитие «Нижнекамскнефтехима». Будущее в наших руках!