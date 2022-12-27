«Цифровизация панацея от коррупции»: как защищают права предпринимателей в Татарстане

Какие изменения происходят в антикоррупционной сфере в Татарстане, с какими проблемами обращаются предприниматели и почему борьба с коррупционными преступлениями сейчас становится особенно значимой, в интервью «Татар-информу» рассказала сопредседатель Центра общественных процедур Гульнара Сергеева.

Гульнара Сергеева: «На рассмотрение центра выносятся наиболее сложные вопросы, которые решить в рамках текущей работы не представляется возможным»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«ЦОП — первая общественная организация в стране, которая рассматривает обращения от предпринимателей, подвергшихся незаконному уголовному преследованию»

— Не могли бы вы в нескольких словах рассказать о том, что представляет собой Центр общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции» в Татарстане?

— Впервые Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» был создан в Москве по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. А уже в 2018 году по поручению Президента Татарстана был создан Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Казани. Сегодня центры работают в 45 регионах страны.

Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» стал первой в стране общественной организацией, которая рассматривает обращения от предпринимателей, подвергшихся незаконному уголовному преследованию, административному давлению или рейдерскому захвату бизнеса. Мы рассматриваем обращения не от физических лиц, а только от субъектов малого и среднего предпринимательства.

На рассмотрение центра выносятся наиболее сложные вопросы, которые решить в рамках текущей работы не представляется возможным. Нам оказывают содействие pro bono эксперты, которые являются адвокатами и действуют на безвозмездной основе. На данный момент с центром сотрудничают более 15 адвокатов и адвокатских коллегий. Рассмотрение наиболее сложных вопросов происходит на заседании Общественного совета с участием предпринимателей, адвокатов, правоохранительных органов, органов государственной власти и СМИ.

— Какие инструменты использует центр для помощи предпринимателям?

— Главный принцип работы центра — гласность и информационная открытость. Мы проводим заседания Общественного совета, которые ориентированы на публичность и прозрачность, что позволяет нам выслушать множество мнений, прийти к каким-либо решениям и предложениям. С момента создания центром заключены соглашения о взаимодействии с Прокуратурой РТ и Следственным управлением Следственного комитета РФ по республике. Также центр работает в тесном партнерстве с институтом бизнес-омбудсмена РТ.

Совместно с коллегами из Общественной приемной Уполномоченного центр ежедневно проводит работу по учету, анализу и систематизации наиболее актуальных вопросов предпринимателей, разрабатывает предложения по их разрешению. Важно сказать, что не все обращения переходят в область публичного рассмотрения – есть вопросы, когда мы не видим правомерности в действиях предпринимателя, когда он обращается к нам – например, какая-то информация не подтверждается. Есть ситуации, в ходе обсуждений которых мы сразу находим пути решения – иногда это может быть телефонный звонок или рабочая встреча.

Также мы проводим заседания рабочих групп по тем или иным вопросам, связанным с системными проблемами предпринимателей, участвуем в телевизионных программах и выступаем на различных общественных мероприятиях.

Эксперты ЦОП «БПК» рассказали на семинаре о правовых рисках предпринимателей в сфере строительства Фото: nocorruption.biz

— Часто Центр общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции» выезжает в районы Татарстана. Расскажите, по каким вопросам обращаются предприниматели. Есть ли обращения, связанные с коррупцией?

— За год центр объезжает все муниципальные районы республики, где проводит встречи с предпринимательским сообществом в целях оказания правовой помощи и предупреждения возникновения коррупционных рисков.

Я думаю, каждый предприниматель должен стремиться к осознанию того, что в своей работе необходимо использовать только законные механизмы, даже в отношении конкурентов. Кстати, в первые годы работы у нас было очень много таких обращений, когда предприниматели пытались решать вопросы путем подачи жалобы на своего конкурента в правоохранительные органы для того, чтобы его привлекли к уголовной ответственности.

Мы подобные обращения на заседаниях не рассматриваем, но даем заявителю необходимые разъяснения по обращению. Например, был такой факт, когда одна организация подала жалобу на другую, что она работает без лицензии, – возбудили уголовное дело и, когда начали разбираться, выяснили, что эта деятельность не требует лицензии. В последующем уголовное дело было прекращено.

«Все сферы бизнеса могут столкнуться с коррупционными проявлениями»

— Сколько в среднем заявлений в месяц поступает в ЦОП на рассмотрение? Растет ли число обратившихся?

— В среднем за месяц поступает около 20 обращений, не все они касаются непосредственно коррупционной тематики. Зачастую мы разъясняем о способах защиты своих прав. Число обращений сокращается, связываем мы это с действующим мораторием на проверки бизнеса.

— Исходя из вашего диалога с бизнесом, есть ли понимание, какие сферы бизнеса наиболее подвержены коррупционным рискам?

— Нельзя выделить определенную сферу бизнеса, которая не сталкивается с коррупцией. Все сферы бизнеса так или иначе могут столкнуться с коррупционными проявлениями.

Избежать коррупционных рисков, по моему мнению, позволит цифровизация государственных услуг, ведь чем меньше мы контактируем непосредственно с лицом, принимающим решение, тем больше бизнес защищен от коррупции. Также я считаю эффективным анализ законов и законопроектов таким инструментом, как антикоррупционная экспертиза.

«Нельзя выделить определенную сферу бизнеса, которая не сталкивается с коррупцией. Все сферы бизнеса так или иначе могут столкнуться с коррупционными проявлениями» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

— На своем сайте вы запустили анонимный опрос о том, приходилось ли гражданам давать взятки и об их отношении к коррупции. Каковы результаты опроса?

— В опросе проголосовало чуть менее тысячи человек, из них 47% оказывались в коррупционной ситуации, включая бытовую коррупцию. Менее половины респондентов отмечают, что общая динамика коррупции как в Татарстане, так и районах республики снизилась. По результатам опроса более 62% отмечают целесообразным проведение совместных выездных приемов Уполномоченным при Президенте РТ по защите предпринимателей с Прокуратурой Татарстана.

«Сегодня любое действие чиновника могут растолковать как получение личной выгоды»

— Коррупция, как и другие виды преступной деятельности, непрерывно меняется, приспосабливается под внешние условия. Какие формы коррупции, на ваш взгляд, сегодня наиболее развиты и опасны?

— Раньше и законодательство, и практика шли по такому пути, что коррупцией считалось получение непосредственного денежного вознаграждения. Сейчас «коррупция» стала трактоваться шире. Сегодня любое решение какого-либо вопроса в интересах какого-то лица уже считается коррупцией. Например, чиновник с финансовой точки зрения не получил для себя никаких преференций, но в результате своего решения получил льготу или выиграл госзакупку – кто-то уже может считать это проявлением коррупции.

Сейчас толкование пошло шире – любое действие чиновника могут растолковать как личный интерес или получение личной выгоды. Поэтому говорить о каких-то конкретных областях сегодня довольно-таки затруднительно. В основном самыми коррупционными формами сегодня считается все, что связано закупками и получением всевозможных разрешений, справок и лицензирования.

— Можно ли оценить общий ущерб от коррупции в Татарстане за год? Возможно, есть статистика по самым коррупционным районам республики?

­— Такую статистику мы не ведем, однако есть совсем свежее исследование Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, которое они проводят ежегодно. Согласно данным исследования «Бизнес-барометр коррупции», в этом году 58% предпринимателей столкнулись с коррупцией. В прошлом году этот показатель был заметно выше — 69%.

Самой коррумпированной отраслью бизнесмены считают вывоз твердых коммунальных отходов – его отметили почти половина респондентов. Высока доля коррупции в проверяющих органах, а также ведомствах, отвечающих за получение разрешений, справок, лицензирования, аккредитации. Более чем в два раза выросло и число тех, кто считает самой коррумпированной сферу госзакупок, — 31,7% против 12,7% год назад.

«Самой коррумпированной отраслью бизнесмены считают вывоз твердых коммунальных отходов – его отметили почти половина респондентов» Фото: © «Татар-информ»

— Какие изменения происходят в антикоррупционной сфере в Татарстане, какие меры используются для борьбы с этим явлением?

— На самом деле, ЦОП ведет масштабную работу – в частности, поднятие правовой культуры. Мы показываем предпринимателям, что нужно бороться и добиваться правды, даже если это не просто.

Например, «СИБУР» вышел с инициативой создать отдельный совет на базе нашего ЦОПа для обучения малого и среднего бизнеса по внедрению антикоррупционных стандартов, антикоррупционного поведения на предприятиях и по взаимодействию с партнерами. Просвещение, профилактика, пропаганда, работа с законодательством – все это входит в область борьбы с коррупцией.

«Предприниматель сам не рвется давать взятки – он это делает от безысходности»

— Не так давно татарстанский и астраханский центры общественных процедур «Бизнес против коррупции» договорились о сотрудничестве. Расскажите, как соглашение повлияет на коррупционную среду в республике.

— Это скорее договор о взаимодействии и обмен опытом. У нас бывают случаи, когда обращаются предприниматели из других регионов. Например, на одном из заседаний центра рассматривали вопрос предпринимателя из Татарстана, который оказывал услуги в другом регионе РФ и у него возникли трудности с госорганами при исполнении контракта. Связавшись с бизнес-омбудсменом из другого региона РФ, непосредственно на заседании в формате онлайн удалось оперативно помочь предпринимателю.

Таким образом, когда нам понадобится помощь государственных органов на территории Астраханской области или им понадобится помощь на территории Татарстана, мы сможем решить те или иные возникшие ситуации. Помимо этого, в будущем мы сможем организовать образовательные сессии, рабочие встречи, где сможем обменяться практиками или опытом в решении проблемных кейсов.

— По вашему мнению, что необходимо для эффективной борьбы с коррупцией?

— Прозрачность, цифровизация, просвещение, пропаганда, антикоррупционная экспертиза, публичность – все это необходимо для эффективной борьбы с коррупцией. Также нужно создавать меньше предпосылок, а также необходимы общепринятые стандарты и нормы – если есть порядок решения проблемы, тогда и не будет этих лазеек.

Предприниматель сам не рвется давать взятки – он это делает от безысходности, когда проблему он не может решить по-другому. Бывает, иногда так построено законодательство, созданы такие условия, что человек ходит по бесконечному кругу и, не сумев решить проблему, вынужденно идет на взятку. По-хорошему, каждый чиновник должен сам пройти этот путь, понять, где конкретная проблема, и решить ее.