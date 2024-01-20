«Цифровизация - наш конек»: какие поручения дал Минниханов Минцифре Татарстана

Айрат Хайруллин: «Увеличивается объем продаж отечественного оборудования и программного обеспечения внутри России»»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выручка за год составила 177 млрд рублей

Прогноз выручки Татарстана от продаж отечественного оборудования и программного обеспечения по итогам 2023 года составляет 177 млрд рублей. Такими данными поделился министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, выступая с основным докладом.

«В условиях ограничения ввоза и резко увеличившейся потребности в IT увеличивается объем продаж отечественного оборудования и программного обеспечения внутри России», — заявил глава Минцифры РТ.

Хайруллин также добавил, что в Татарстане сохраняется положительная динамика роста вклада IT-отрасли в ВРП – по оценке, он составит 3% по итогам 2023 года.

Продолжая доклад, министр отметил, что проводной доступ в интернет есть у 83% домохозяйств, что на 71 тыс. абонентов больше, чем по итогам 2022 года. Кроме того, инвестиции операторов мобильной связи за год составили 2,1 млрд рублей, а социально-экономический эффект от использования электронных услуг достиг 16,8 млрд рублей.

Рустам Минниханов: «Нужно обеспечить выполнение задачи по переходу на отечественное программное обеспечение государственных и муниципальных органов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доработать систему электронного образования и перейти на отечественное ПО

Успехи Татарстана в области цифровой трансформации высоко оценил Раис республики Рустам Минниханов. «Цифровизация – наш конек», – сказал он. Однако глава региона отметил ряд недоработок и проблем, которые предстоит решить в этом году.

Одной из острых проблем Минниханов назвал новую республиканскую систему электронного образования, на которую образовательные учреждения перешли в начале года. По словам Раиса РТ, к ней имеются серьезные нарекания и ее необходимо срочно доработать.

«Имеются нарекания к работе новой системы, которая была внедрена в начале этого года. Министерству образования и Министерству цифрового развития республики необходимо эти вопросы снять, доработать систему в кратчайшие сроки с пожеланиями населения и педагогов», — поручил Минниханов.

Помимо этого, он напомнил, что в 2024 году все государственные и муниципальные учреждения должны перейти на новую отечественную операционную систему «Астра Линукс». При этом руководитель республики назвал тех, кто еще даже не начал переход на новое ПО: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, а также администрации Алексеевского, Елабужского, Зеленодольского, Буинского и Кайбицкого районов.

«Сегодня нужно обеспечить выполнение задачи по переходу на отечественное программное обеспечение государственных и муниципальных органов. Сейчас это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул Минниханов.

В шести районах замечено систематическое нарушение сроков оказания госуслуг Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сроки предоставления госуслуг нужно сократить вдвое»

«Наша задача – сделать госуслуги максимально удобными для населения. Необходимо развивать проактивное оказание услуг по каждой жизненной ситуации. Особое внимание нужно уделить участникам СВО и членам их семей. Также следует продолжить работу по сокращению сроков предоставления госуслуг. В текущем году необходимо сократить их в два раза по сравнению с прошлым годом», - отметил Раис Татарстана, перейдя к вопросу предоставления госуслуг.

Он напомнил, что в 2022 году в МФЦ было внедрено предоставление услуг по экстерриториальному принципу, однако в шести районах замечено систематическое нарушение сроков их оказания.

«Это Нижнекамский, Лаишевский, Высокогорский, Тукаевский, Елабужский и Зеленодольский районы. Обращаю внимание руководителей этих районов. Министерству цифрового развития совместно с Министерством экономики нужно держать вопрос на постоянном контроле», — сказал Минниханов.

Новая автодорога М12 «Восток» пока не имеет полного покрытия сотовой связью Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нарекания по сотовой связи на трассах

К проблемным Раис РТ отнес и вопрос покрытия сотовой связью крупных автодорог. Так, новая автодорога М12 «Восток» не имеет полного покрытия сотовой связью, что вызывает нарекания среди ее пользователей.

Кроме того, Минниханов отметил, что сейчас ведутся работы на трассе М7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, а также на трассе Алексеевск — Альметьевск, где тоже нужно решить вопрос охвата сотовой связью.

«Эту работу нужно очень внимательно обеспечить», — подчеркнул руководитель региона.

Раис РТ отметил, что в следующем году следует провести общереспубликанский фиджитал-чемпионат для максимального вовлечения молодежи в инновационный спорт Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фиджитал-центры на базе спортивных объектов Татарстана

Разумеется, на коллегии не могли обойти стороной предстоящие международные фиджитал-соревнования «Игры будущего». И хотя по этому вопросу у Минниханова не возникло никаких нареканий, он поручил рассмотреть возможность создания муниципальных фиджитал-центров на базе имеющихся в Татарстане спортивных объектов.

«Татарстан — один из регионов — лидеров цифровой трансформации. Руководством страны нам оказано высокое доверие по проведению в республике первых „Игр будущего“. Сегодня организована серьезная работа по данному направлению: создана Федерация фиджитал-спорта, проводятся муниципальные и республиканские соревнования. Это сигнал для нас — как нам надо усилить работу по развитию фиджитал-спорта», — отметил Раис РТ.

Он также добавил, что в следующем году следует провести общереспубликанский фиджитал-чемпионат для максимального вовлечения населения, в первую очередь молодежи, в этот инновационный спорт.

Дмитрий Чернышенко: «Показатель цифровой зрелости отраслей экономики в Татарстане составляет 95%» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Один из лучших результатов в стране»

Хороший уровень подготовки к «Играм будущего», как и высокую степень развития IT-отрасли в Татарстане в целом, также отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, принявший участие в коллегии в формате ВКС.

Он отметил, что в регионе проводится большое количество мероприятий, направленных на реализацию цифровой повестки, в том числе связанных с киберспортом.

«У “Игр будущего” есть все шансы стать грандиозным событием не только федерального, но и мирового уровня. Мы запустим этот большой, зрелищный проект уже через месяц. Все – и спортсмены, и зрители – с нетерпением ждут старта соревнований. Напомню, что Президент поручил развивать рынок отечественных видеоигр и игровых сервисов, обеспечить привлечение инвестиций в их разработку, повышение конкурентоспособности российских разработчиков видеоигр», – подчеркнул Чернышенко.

Он добавил, что за 2023 год количество школьников, которым была предоставлена возможность пройти курсы по программированию в рамках проекта «Код будущего», по всей России составило 260 тыс., из которых 37 тыс. – школьники из Татарстана. Кроме того, вице-премьер отметил, что в регионе продолжается обучение государственных и муниципальных служащих по цифровой трансформации, востребован проект «Цифровые профессии».

По словам Чернышенко, Татарстан является одним из локомотивов цифрового развития страны, что уже не первый год подтверждается лидирующими позициями в рейтинге руководителей цифровой трансформации.

«Уровень проникновения “цифры” в регионах отражает показатель цифровой зрелости отраслей экономики, который в Татарстане составляет 95%, а это один из лучших результатов в стране», – резюмировал он.