Цифровизация, ИИ, герои СВО: Госкомитет РТ по архивному делу наметил планы на год

Главная задача на 2026 год – работа с промышленными предприятиями. Об этом сообщила сегодня журналистам перед стартом итоговой коллегии в Казани председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«В условиях развития экономики, инновационных подходов в промышленности, импортозамещения, наша задача – сохранить от всех предприятий, которые занимаются производством, их наработки», – рассказала она.

Вторая важная задача – работа с бойцами СВО и их семьями.

«Собираем много личных коллекций: фотографии, письма, воспоминания, интервью. Это все впоследствии сложится в серию книг о наших участниках. Мы сможем оставить навеки память о них», – заметила она.

Следующий важный вопрос – цифровизация архивной отрасли.

«Сейчас над этим работаем, внедряем искусственный интеллект. Надеюсь, что ИИ поможет с запросами, которых много – 78 тысяч», – добавила Габдрахманова.

Также ИИ поможет в поиске и переводе документов.

«Еще одна важная задача – работа с ребятами из «Школы юных архивистов», – подчеркнула Габдрахманова.

Итоговая коллегия проходит в Казани с участием заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой.