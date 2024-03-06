Цифровизация доходит вплоть до села: как меняется IT-инфраструктура Минфина Татарстана

Рустам Аюкасов: «Нашими системами пользуются свыше 6,5 тысячи учреждений и более 15 тысяч их сотрудников»

Фото предоставлено пресс-службой Минфина Татарстана

Двойного ввода документов становится меньше, как и ошибок при обработке

В Татарстане 2022 год прошел под эгидой Года цифровизации. За тот год в республике были реализованы разные проекты, создавались информационные системы в различных органах власти, оцифровывались государственные и муниципальные услуги. Какую лепту в общее дело внесло Министерство финансов Татарстана?

Министерство финансов РТ является оператором одних из самых больших информационных систем в государственном секторе республики. Это информационные системы, автоматизирующие различные процессы на всех этапах бюджетного процесса, таких как планирование и исполнение бюджета, учет, отчетность, начисление заработной платы, закупки. Нашими системами пользуются свыше 6,5 тысячи учреждений и более 15 тысяч их сотрудников.

Здесь стоит отметить, что данные информационные системы создавались, внедрялись и модернизировались с 2005 года. Так что для нас тема цифровизации не нова. В рамках Года цифровизации мы сосредоточились на интеграции информационных систем, развитии сервисов электронного документооборота и создании связанной платформы общественных финансов Республики Татарстан.

Результатом такой работы стало сокращение времени доставки документов до получателей, снижение объема двойного ввода документов в различные информационные системы и, как следствие, минимизация ошибок при их обработке.

В 2023-м работа продолжилась?

Безусловно. В прошлом году мы активно совершенствовали механизмы интеграции информационных систем, оптимизировали их работу и повышали быстродействие в связи с постоянно растущими объемами документооборота. Кроме этого, активно занимались оптимизацией клиентских путей доставки учреждениям выписок о состоянии лицевых счетов.

В связи с вступлением в действие в 2023 году системы единого налогового платежа проводились мероприятия по организации информационного взаимодействия с налоговыми органами и созданию аналитических инструментов для работы с информацией об уплате налогов в рамках единого налогового платежа.

«Пользователями наших информационных систем являются все государственные и муниципальные учреждения Республики Татарстан» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

IT-системы Минфина Татарстана взаимодействуют с федеральными

А что делается в сфере цифровизации государственных финансов на федеральном уровне?

На федеральном уровне также проводится большая работа. Наши коллеги из Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства активно развивают крупные федеральные сервисы, такие как государственная система «Электронный бюджет», единую информационную систему в сфере закупок, систему казначейских платежей и многие другие.

Наши информационные системы взаимодействуют с федеральными. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами по всем актуальным вопросам цифровизации публичных финансов России.

Как обстоят дела с цифровизацией муниципальных финансов? Взаимодействуете ли вы с коллегами из муниципалитетов?

Пользователями наших информационных систем являются все государственные и муниципальные учреждения Республики Татарстан. Поэтому все новые функции и инструменты, которые мы реализуем, сразу становятся доступны для использования не только на республиканском, но и на муниципальном уровне, вплоть до уровня сельских поселений.

Это один из инструментов созданной в республике единой системы государственных и муниципальных финансов.

С коллегами из муниципалитетов мы взаимодействуем на регулярной основе, проводим совещания, обучающие семинары по актуальным вопросам, обмениваемся мнениями и опытом.

«Планируем сфокусироваться на задачах сопровождения и развития функционала информационных систем, вопросах импортозамещения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году Минфин будет плотнее заниматься импортозамещением IT-систем

Актуален ли для вашего министерства вопрос импортозамещения?

Используемые нами информационные системы российской разработки. Тем не менее данный вопрос для нас тоже актуален. Сейчас мы ведем активную работу по переводу рабочих станций пользователей на отечественную операционную систему.

Какие у вас планы на нынешний и последующие годы?

На период 2024-2026 годов мы планируем сфокусироваться на задачах сопровождения и развития функционала информационных систем, вопросах импортозамещения.

Также мы уделяем большое внимание вопросам информационной безопасности. Планируем проводить мероприятия по повышению уровня информационной безопасности IT-инфраструктуры Минфина и территориальных органов.