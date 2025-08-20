На Kazan Digital Week 2025 обсудят цифровизацию промышленности и борьбу за IT-кадры

При повышении производительности труда на предприятиях Татарстана невозможно обойтись без внедрения новых IT-решений и цифровизации. Об этом заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной предстоящему международному форуму Kazan Digital Week 2025.

«Мы должны использовать все возможные механизмы, чтобы все наши предприятия были нацелены на повышение производительности труда. Без новых современных технологий это просто невозможно. И, конечно, мы должны делиться опытом, делиться лучшими наработками между собой. И для этого мы используем все возможные площадки», – подчеркнул Карпов.

В рамках форума Министерство промышленности и торговли РТ организует 19 круглых столов по широкому спектру тем. Среди заявленных: цифровизация в энергетике, искусственный интеллект, технологии в ретейле, общественном питании, сфере услуг, современные технологии инженерного взаимодействия, научные разработки для цифровой промышленности и стандартизация.

По словам спикера, интерес к форуму высок: на данный момент уже поступило 120 заявок, они продолжают приходить «пачками каждый день». Подтверждено участие восьми иностранных спикеров из Таджикистана, Беларуси, Узбекистана, Индии и других стран. Также ожидается широкое представительство регионов России.

Неизменный интерес, по словам Карпова, вызывает масштабная выставка, где будут представлены высокотехнологичные разработки, программно-аппаратные комплексы и действующие образцы техники. Свои проекты покажут лидеры татарстанской промышленности: «Татнефть», КАМАЗ, СИБУР, КВЗ и КАЗ имени Горбунова. Активное участие традиционно примут госкорпорации «Ростех» и «Россети».

Отдельным блоком форума станет выставка компаний-работодателей, где участники смогут пообщаться с HR-специалистами и узнать об актуальных вакансиях в сфере IT.

«Мы, наверное, все слышали, что IT-специалисты сейчас востребованы. За них, за высокопрофессиональных таких работников, просто идет борьба», – констатировал замминистра.

Он выделил ведущую роль Университета Иннополис как лидера в России по трудоустройству выпускников с самыми высокими зарплатами, а также отметил большие компетенции КФУ, КГЭУ, Высшей школы нефти и КНИТУ-КАИ.

В завершение выступления Родион Карпов анонсировал серию тематических вебинаров, которые пройдут в рамках деловой программы форума, что позволит расширить аудиторию и углубиться в конкретные вопросы цифровой трансформации.

Международный форум Kazan Digital Week 2025 пройдет в Казани с 17 по 19 сентября. Мероприятие состоится в МВЦ «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате. Это уникальное событие объединит экспертов и профессионалов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации и обмена передовым опытом.