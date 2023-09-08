Цифровая платформа в области экологии будет запущена в Татарстане в 2024 году

Цифровая платформа отрасли экологии и природопользования разрабатывается по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике. Она поможет автоматизировать сбор и передачу данных об экологической обстановке, будет доступна жителям и представителям различных ведомств. Об этом в прямом эфире ЦУР Татарстана сообщил сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Платформа станет неким инструментом, чтобы обеспечить республику чистым воздухом, качественной питьевой водой. Жители республики будут получать результаты нашей совместной работы», — заявил он.

По данным спикера, первые разработки проводились еще три года назад. Тогда требовалось обрабатывать данные, полученные от 17 различных систем. Это были данные федерального центра, контрольно-надзорной деятельности. Поначалу инспекторы тратили немало времени, чтобы внести информацию в электронную систему вручную. Однако главный старт работам по этому направлению был дан в 2022 году, объявленном Годом цифровизации.

«Разработка должна обеспечить оперативность и прозрачность реагирования экологов на обращения граждан, на информацию о загрязнении окружающей среды», — подчеркнул Тарнавский.

На данный момент цифровая платформа отрасли экологии создана на 67%. В дальнейшем она будет работать по нескольким направлениям.

«Цифровая платформа имеет не только подсистему надзора, но и [подсистему] оперативного мониторинга окружающей среды», — рассказал представитель Минэкологии РТ.

Внедрение подсистемы «Недра» поможет в борьбе с транспортировкой незаконно добытых полезных ископаемых благодаря учету товарно-транспортных накладных. Весь процесс от добычи до реализации станет прозрачным. Это создаст комфортные условия для работы лицензионных недропользователей и, в конечном счете, приведет к дополнительному поступлению налогов на добычу полезных ископаемых.

Внедрение подсистемы «Экомониторинг» усилит контроль за состоянием атмосферного воздуха и позволит оперативно реагировать на нарушения. Уже сейчас в республике создана и успешно работает геоинформационная система «Экологическая карта РТ». Благодаря ресурсу можно увидеть места несанкционированных свалок и сроки их ликвидации.

«Платформа, которую мы создаем, позволит работать на предупреждение нарушений в сфере экологии. Каналы связи, которые есть в министерстве, тоже будут интегрированы в платформу», — заключил Тарнавский.

По его словам, апробация разработки начнется в декабре 2023 года, а в I квартале нового года она будет запущена «в промышленных масштабах».