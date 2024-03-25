Цифровая платформа «Муниципалитеты Татарстана» оценит работу районных администраций

Фото: цифровая платформа «Муниципалитеты Татарстана»

Цифровая платформа «Муниципалитеты Татарстана» даст общественную оценку работе районных администраций республики в этом году. Об этом сообщают организаторы проекта.

Внимание будет уделяться таким критериям, как командная работа органов местного самоуправления, участие в федеральных и республиканских программах, реализация уникальных муниципальных практик, креативный подход в деятельности администрации, организация событийного туризма на территории и так далее, пояснил руководитель проекта Расим Хазиев.

Платформа включает Telegram-канал «Именно Шулай», на который подписаны главы многих районов, министры, депутаты, руководители разных уровней и, разумеется, обычные жители Татарстана, а также интернет-портал «Депутат пресс». В ближайшее время планируется, что еще несколько информационных ресурсов станут частью платформы.

Флагманский проект «Муниципалитетов Татарстана» — это «Райцентр притяжения». Он знакомит татарстанцев с условиями проживания в районных центрах республики. В материалах отражаются реализация федеральных и республиканских программ, примеры эффективных муниципальных практик, взаимодействие с населением и проблемы, которые волнуют граждан. На данный момент команда платформы побывала в 22 районных центрах, причем проект еще продолжается.

Команда платформы изучает муниципалитеты РТ на предмет создания комфортных условий жизни, помогает обозначать общественные и бытовые проблемы, поддерживает уникальные муниципальные практики и интересных личностей, составляет рейтинги качества работы глав муниципальных образований для качественной реализации своих полномочий.

В 2023 году лучшим главой муниципального образования Татарстана по эффективной работе оказался признан глава Менделеевского района Радмир Беляев. Лучшим по работе в социальных сетях при этом был определен глава Мамадышского района Анатолий Иванов.