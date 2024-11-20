Цифровая платформа Минэкологии РТ стала лауреатом конкурса «Надежный партнер – Экология»

Цифровая платформа Министерства экологии и природных ресурсов РТ победила в номинации «Лучший проект в области цифровизации экологии и природопользования» VI Всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология». Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса прошла сегодня в Москве.

Как сообщил «Татар-информу» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, в этом году в министерстве завершается большая работа, которая была начата по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Год цифровизации. Речь идет о разработке цифровой платформы отрасли экологии и природопользования.

Фото: © Пресс-служба Минэкологии РТ

«Подготовительную работу мы начали еще в 2019 году. Почему возникла острая необходимость создания такой платформы? Она нужна, чтобы обеспечить прозрачность нашей работы для жителей республики, оперативность реагирования на вызовы, нарушения природоохранного законодательства», - отметил Тарнавский.

Он пояснил, что раньше у экологов было 15 информационных систем, из них две - по экомониторингу, три - по недропользованию, девять - по эконадзору и одна - экологическая карта.

«Всем нашим сотрудникам в обязательном порядке нужно было заносить информацию в каждую из них, что отнимало много времени. Так встал вопрос о создании единой цифровой платформы, которая объединила бы в себе все системы», - уточнил Тарнавский.

По его словам, идею создания цифровой платформы поддержал Раис Татарстана. Были выделены деньги на ее проектирование и разработку.

«На ее создание было направлено 74,5 млн рублей. Такова стоимость госконтракта, в рамках которого подрядная организация с прошлого года вела работу», - пояснил замминистра.

Минэкологии РТ предложило использовать региональную разработку как пилотный проект, масштабировать положительный опыт и в других регионах страны.

Конкурс «Надежный партнер – Экология» призван содействовать реализации Национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик и проектов для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране.