В Казани начнет работу онлайн-платформа для уличных артистов и художников

Фото: Надежда Мещерякова / «Татар-информ»

Сайт для казанских уличных музыкантов и художников, позволяющий забронировать время и место выступления, запустится в тестовом режиме с завтрашнего дня. Об этом на итоговом обсуждении цифровой платформы в музее Константина Васильева сообщил начальник Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.

«Полноценная разработка онлайн-сервиса еще впереди. Но я думаю, что уже с завтрашнего дня мы дадим возможность всем желающим регистрироваться и внести свой вклад в развитие творчества в Казани» — сказал он.

Начальник Управления культуры исполнительного комитета Казани Азат Абзалов добавил, что столь долгая разработка сервиса связана с многоступенчатой системой проверок его эффективности.

«Обсуждение идеи создания цифрового ресурса с исполнителями началось задолго до сегодня, однако реализация проекта требовала времени. В первую очередь было необходимо обсудить вопрос со слушателями артистов, то есть с жителями многоквартирных домов, постояльцами гостиниц, собственниками помещений. Работа над самим сервисом началась только после установленных на бумагах правил», — поделился спикер.

Предложение упорядочить работу уличных музыкантов и художников поступило от жителей Татарстана. По словам главы Вахитовского и Приволжского районов Казани Марата Закирова, некоторые исполнители часто занимали чужую локацию и время представления.

«Мы понимаем, что с момента запуска программы не все пойдет гладко. Но для нас важно находиться в диалоге с творческими людьми нашей республики, с теми, кто хочет на понятных правилах организовать досуг для горожан и туристов в Казани», — пояснил Закиров.

Чтобы закрепить за собой право исполнять песни или писать картины, нужно перейти на сайт «Art-проспект» и зарегистрироваться через электронную почту. После этого исполнителю откроются доступные для выступления локации и временные слоты.

Первоначально планировалось отвести два часа на одного артиста или коллектив. Однако после многочисленных просьб время увеличили до трех часов. Тем не менее часть музыкантов осталась недовольна временными рамками, поскольку некоторым перед выступлением необходимо устанавливать тяжелый реквизит.

Несмотря на это, казанские артисты все же видят плюсы в созданном ресурсе. Так, участник акустической группы SAFE band Никита Муминов отметил, что сайт поможет музыкантам найти общий язык.

«В летний сезон все больше музыкантов выходят на улицы. Из-за этого образуются толпы артистов, которые не могут найти компромисс. Теперь можно будет не беспокоиться о том, что твое место кто-то займет», — заметил он.

Если выступающий будет вести себя неподобающе, а также нарушит установленные правила, он лишается права выступления на две недели.