Цифровая платформа для поддержки бизнеса тестируется в Татарстане

Татарстан стал участником пилотного проекта в сфере цифровизации услуг для малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба министерства экономики республики.

С помощью IT-сервиса можно будет обратиться за получением всех видов субсидий и мер поддержки. К примеру, в онлайн-режиме можно будет получить такие услуги, как субсидирование процентной ставки по кредитам, микрозаем, поручительство по кредитам.

В дальнейшем услуги, предоставляемые на региональной платформе, будут интегрированы в федеральную платформу, разрабатываемую Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

Планируется, что новая федеральная цифровая платформа станет единой точкой доступа ко всем мерам поддержки бизнеса в стране – не только государственным, но и коммерческим. Интеграцию региональных мер поддержки сначала протестируют в нескольких субъектах Российской Федерации, а затем сделают общефедеральным сервисом.

«Республика станет одним из первых регионов России, чьи передовые цифровые сервисы и решения в сфере государственного управления будут интегрированы на федеральную платформу», - говорится в пресс-релизе.