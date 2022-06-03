Цифровая медицина и персональные медпомощники станут следующим шагом в лечении болезней

Цифровизация медицины — одно из наиболее перспективных направлений развития сегмента здравоохранения. Применение в данной сфере IoT-технологий, таких как персональные медицинские помощники (ПМП), будет способствовать развитию превентивной медицины, позволит снизить число госпитализаций, в частности среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и увеличить среднюю продолжительность жизни. Для реализации проектов в области MedTech необходимо применение экспериментальных правовых режимов (ЭПР), причем страховщики могут стать полноправными участниками процесса разработки и внедрения инноваций — эти и другие актуальные вопросы страховой медицины обсудила с экспертами отрасли Ольга Сорокина, член совета директоров Страхового дома ВСК в ходе выступления на конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России).

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первые строчки в общей структуре заболеваемости среди россиян. Так, по данным Минздрава, за последние 20 лет число диагностированных случаев артериальной гипертензии (АГ) увеличилось на 6%. По оценкам ВСК, около 25% страхователей имеют в анамнезе гипертоническую болезнь. В то же время любой недуг лучше поддается лечению на ранней стадии, а драйвером превентивной медицины может стать применение IT-технологий — искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей.

Разработка и широкое применение инновационных проектов в медицинской отрасли позволит повысить доступность медпомощи, будет способствовать снижению нагрузки на учреждения здравоохранения, системы ОМС и ДМС. По прогнозам аналитиков, возможность удаленного наблюдения за пациентами с АГ позволит предотвратить до 70% госпитализаций и снизить нагрузку на медицинские учреждения.

Страховые компании давно и успешно внедряют IT-технологии в свои бизнес-процессы. Примером может служить телемедицина — за два года ее востребованность увеличилась на 45%. Применение технологий ИИ и IoT в медицине позволит значительно улучшить качество анализа данных пациентов, а это, в свою очередь, будет способствовать значительному продвижению в области лечения и прогнозирования заболеваний. Одним из наиболее перспективных инструментов, работающих на базе интернета вещей и искусственного интеллекта, являются персональные медицинские помощники. ПМП, в свою очередь, встраиваются в единую платформу данных, в которой хранится история изменений в состоянии здоровья пациента вне зависимости от того, где он лечится или наблюдается. Реализация подобных проектов может быть возможна только при участии всех игроков медицинского рынка — государственных и частных медицинских учреждений, а также страховых компаний.

«ВСК активно трансформирует текущие бизнес-процессы с применением новых технологий, проект „Персональные Медицинские Помощники“ является одной из таких инициатив. В современной реальности основной фокус медицины направлен на лечение, а не на предотвращение заболеваний. Страховщики, как и все медицинское сообщество, заинтересованы в сокращении числа госпитализаций, снижении нагрузки на лечебные учреждения. Мы поддерживаем и готовы инвестировать в высокотехнологичные проекты, которые будут способствовать развитию превенции через технологические решения и инновации», — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового дома ВСК.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА. В 2022 году компания отмечает 30-летний юбилей. Сайт – www.vsk.ru.

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