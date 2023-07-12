Цифровая карта отходов: Татарстанцы смогут отлеживать вывоз мусора онлайн

Региональным операторам было рекомендовано обеспечить строгое соблюдение периодичности и времени вывоза мусора в соответствии с санитарными нормами

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За вывозом мусора можно будет следить в режиме реального времени

Центр управления регионом в Татарстане в июле дал несколько рекомендация, чтобы решить вопросы, связанные с вывозом мусора. В частности, поручено разработать подробную электронную карту обращения с отходами, сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в РТ Рустем Низамиев на заседании штаба по работе регоператоров в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Было рекомендовано органам исполнительной власти Татарстана внести необходимые данные в территориальную схему в области обращения с отходами. Исполкомам – обеспечить создание и содержание реестра мест накопления ТКО. Мы просим Минцифры РТ разработать электронную карту по республике, чтобы можно было видеть ситуацию в реальном времени. В других субъектах это уже разработано и действует», – подчеркнул Низамиев.

Рустем Низамиев: «Было рекомендовано органам исполнительной власти Татарстана внести необходимые данные в территориальную схему в области обращения с отходами» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Региональным операторам было рекомендовано обеспечить строгое соблюдение периодичности и времени вывоза мусора в соответствии с санитарными нормами, а также проводить анализ обращений граждан. Контрольным и надзорным органам рекомендовано дать разъяснения по вопросу вывоза растительного мусора.

Оператор западной зоны обещает сделать реестр в ближайшее время

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Низамиев пояснил, что действующий реестр накопления ТКО планируется переложить на цифровую карту, которая будет доступна для населения республики. Она будет называться «Цифровая карта размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на территории РТ». Срок создания такого ресурса зависит от работы региональных операторов и муниципальных образований.

Евгений Чекашов: «Работа идет в плановом режиме. Думаю, что она будет скоро завершена на всей территории Западной зоны» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов, который занял должность только на днях, сообщил журналистам, что работа по созданию электронного реестра контейнерных площадок проведена по многим районам.

«У нас есть определенные сроки, в рамках которых мы должны выложить информацию на сайтах и в открытых источниках. Работа идет в плановом режиме. Думаю, что она будет скоро завершена на всей территории Западной зоны», – сказал он.

В результате реализации проекта жители республики смогут увидеть, где находится и как работает каждая контейнерная площадка в республике.

«Такая практика есть, что на три деревни стоит одна большая емкость – “лодочка”. Те, кто ездит в город, могут выбросить в нее мусор, но те, кто не выезжает, компостируют отходы на своем участке» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На три деревни стоит одна большая емкость – “лодочка”»

Первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина сообщила, что проверки в июле показали, что ситуация с вывозом мусора в июле улучшилась в ряде районов. Однако в Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском районах и на Высокой горе она по-прежнему остается сложной.

По ее мнению, при снятии начислений за неоказанные услуги регоператорам необходимо учитывать удаленность контейнерных площадок от обслуживаемых жилых домов.

«Скажем, у нас три-четыре поселка, дальность до контейнерной площадки составляет два километра и больше. Два километра – это норма для содержания контейнерной площадки или все-таки считается, что услуга не оказана? Такая практика есть, что на три деревни стоит одна большая емкость – “лодочка”. Те, кто ездит в город, могут выбросить в нее мусор, но те, кто не выезжает, компостируют отходы на своем участке и этой услугой не пользуются», – пояснила Хабибуллина.

Лариса Хабибуллина сообщила, что проверки в июле показали, что ситуация с вывозом мусора в июле улучшилась в ряде районов Фото: kt.tatarstan.ru

На это руководитель УК «ПЖКХ» отметил, что ситуацию проанализирует.

«Мы все являемся образователями мусора. Если мы не выбросили его на близлежащей площадке, то обязательно куда-то денем. Никто у себя на огороде мусор не закопал. Нам нужно усилить совместную работу с муниципалитетами. Мы не против, чтобы этих площадок стало больше», – сказал Евгений Чекашов.

«Если бы количество площадок стало по нормативу, мы были бы только рады»

Гендиректор УК «ПЖКХ» заметил, что работает муниципальным депутатом в Константиновке, где раньше были проблемы с вывозом ТКО. Поэтому с данным вопросом хорошо знаком.

«Это мой округ, еще полтора года назад я собирал у себя на этой площадке представителей УК “ПЖКХ”, администрации района, комитета ЖКХ и учил, как жить правильно. Теперь мы сами эти вопросы решаем. Если бы количество площадок стало по нормативу, мы были бы только рады. Сейчас мы по четыре-пять раз в день вывозим мусор с площадки в Константиновке. В семь утра там может быть чисто, а в девять – опять навал. В девять утра вывезли, в 12 – опять навал», – сказал глава компании.

Гендиректор УК «ПЖКХ» отметил, что регоператор готов к обслуживанию новых площадок, но сначала их нужно включить в реестр Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чекашов пошутил, что на этой контейнерной площадке нужно поставить для постоянного контроля мусоровоз и двух дворников.

«Проблема есть, мы с исполкомами на эту тему общаемся. Жители муниципального района достойны того, чтобы им услуга оказывалась в хорошем качестве, и контейнерная площадка была в надлежащем состоянии», – подчеркнул он.

Спикер отметил, что регоператор готов к обслуживанию новых площадок, но сначала их нужно включить в реестр.

Продолжая тему, Лариса Хабибуллина заметила, что в решении мусорного вопроса регионы взяли разные курсы.

«Нижний Новгород взял курс на раздельный сбор, у них отдельные тарифы на сортированный несортированный мусор. В Марий Эл в большей степени мусор идет на вторсырье. По какому пути пойдем мы, зависит в большей степени от вас. Сейчас самое главное — выбрать правильный курс», – сказала она, обращаясь к регоператорам.

Собираемость платежей за услугу в сфере обращения ТКО по Татарстану в июне составила 107,3% Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане по 27 тыс. счетам за мусор не платят

Также на совещании доложили, что собираемость платежей за услугу в сфере обращения ТКО по Татарстану в июне составила 107,3%. Уровень дебиторской задолженности по услуге «Обращение с ТКО» по прямым договорам в первый месяц лета в регионе составил 656 млн рублей, что меньше, чем за прошлый месяц, почти на 15 млн рублей. Однако по сравнению с началом года прирост показателя составил 187 млн рублей.

Лариса Хабибуллина также заявила, что в этом году в республике по 26,7 тыс. лицевым счетам оплата вообще не поступала ни разу.

«Нужно провести детальный анализ, по каким причинам не поступает оплата. Возможно, это несуществующие лица», – заметила она, обращаясь к участникам совещания.

В прошлом месяце жители Татарстана в ГИС РТ «Народный контроль» оставили 107 жалоб на работу в сфере ТКО. Наибольшее число оставили жители Казани, Пестречинского, Альметьевского и Лаишевского районов, а также Набережных Челнов.