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Цифровая карта отходов: Татарстанцы смогут отлеживать вывоз мусора онлайн
В Татарстане будет создан электронный реестр всех мусорных площадок в республике. Жители будут видеть где расположены контейнеры, как ведется вывоз отходов и оставить жалобу. В ближайшее время данные внесет оператор западной зоны, куда входит Казань. Подробнее – в материале «Татар-информа».
За вывозом мусора можно будет следить в режиме реального времени
Центр управления регионом в Татарстане в июле дал несколько рекомендация, чтобы решить вопросы, связанные с вывозом мусора. В частности, поручено разработать подробную электронную карту обращения с отходами, сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в РТ Рустем Низамиев на заседании штаба по работе регоператоров в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
«Было рекомендовано органам исполнительной власти Татарстана внести необходимые данные в территориальную схему в области обращения с отходами. Исполкомам – обеспечить создание и содержание реестра мест накопления ТКО. Мы просим Минцифры РТ разработать электронную карту по республике, чтобы можно было видеть ситуацию в реальном времени. В других субъектах это уже разработано и действует», – подчеркнул Низамиев.
Региональным операторам было рекомендовано обеспечить строгое соблюдение периодичности и времени вывоза мусора в соответствии с санитарными нормами, а также проводить анализ обращений граждан. Контрольным и надзорным органам рекомендовано дать разъяснения по вопросу вывоза растительного мусора.
Оператор западной зоны обещает сделать реестр в ближайшее время
В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Низамиев пояснил, что действующий реестр накопления ТКО планируется переложить на цифровую карту, которая будет доступна для населения республики. Она будет называться «Цифровая карта размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на территории РТ». Срок создания такого ресурса зависит от работы региональных операторов и муниципальных образований.
Гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов, который занял должность только на днях, сообщил журналистам, что работа по созданию электронного реестра контейнерных площадок проведена по многим районам.
«У нас есть определенные сроки, в рамках которых мы должны выложить информацию на сайтах и в открытых источниках. Работа идет в плановом режиме. Думаю, что она будет скоро завершена на всей территории Западной зоны», – сказал он.
В результате реализации проекта жители республики смогут увидеть, где находится и как работает каждая контейнерная площадка в республике.
«На три деревни стоит одна большая емкость – “лодочка”»
Первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина сообщила, что проверки в июле показали, что ситуация с вывозом мусора в июле улучшилась в ряде районов. Однако в Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском районах и на Высокой горе она по-прежнему остается сложной.
По ее мнению, при снятии начислений за неоказанные услуги регоператорам необходимо учитывать удаленность контейнерных площадок от обслуживаемых жилых домов.
«Скажем, у нас три-четыре поселка, дальность до контейнерной площадки составляет два километра и больше. Два километра – это норма для содержания контейнерной площадки или все-таки считается, что услуга не оказана? Такая практика есть, что на три деревни стоит одна большая емкость – “лодочка”. Те, кто ездит в город, могут выбросить в нее мусор, но те, кто не выезжает, компостируют отходы на своем участке и этой услугой не пользуются», – пояснила Хабибуллина.
На это руководитель УК «ПЖКХ» отметил, что ситуацию проанализирует.
«Мы все являемся образователями мусора. Если мы не выбросили его на близлежащей площадке, то обязательно куда-то денем. Никто у себя на огороде мусор не закопал. Нам нужно усилить совместную работу с муниципалитетами. Мы не против, чтобы этих площадок стало больше», – сказал Евгений Чекашов.
«Если бы количество площадок стало по нормативу, мы были бы только рады»
Гендиректор УК «ПЖКХ» заметил, что работает муниципальным депутатом в Константиновке, где раньше были проблемы с вывозом ТКО. Поэтому с данным вопросом хорошо знаком.
«Это мой округ, еще полтора года назад я собирал у себя на этой площадке представителей УК “ПЖКХ”, администрации района, комитета ЖКХ и учил, как жить правильно. Теперь мы сами эти вопросы решаем. Если бы количество площадок стало по нормативу, мы были бы только рады. Сейчас мы по четыре-пять раз в день вывозим мусор с площадки в Константиновке. В семь утра там может быть чисто, а в девять – опять навал. В девять утра вывезли, в 12 – опять навал», – сказал глава компании.
Чекашов пошутил, что на этой контейнерной площадке нужно поставить для постоянного контроля мусоровоз и двух дворников.
«Проблема есть, мы с исполкомами на эту тему общаемся. Жители муниципального района достойны того, чтобы им услуга оказывалась в хорошем качестве, и контейнерная площадка была в надлежащем состоянии», – подчеркнул он.
Спикер отметил, что регоператор готов к обслуживанию новых площадок, но сначала их нужно включить в реестр.
Продолжая тему, Лариса Хабибуллина заметила, что в решении мусорного вопроса регионы взяли разные курсы.
«Нижний Новгород взял курс на раздельный сбор, у них отдельные тарифы на сортированный несортированный мусор. В Марий Эл в большей степени мусор идет на вторсырье. По какому пути пойдем мы, зависит в большей степени от вас. Сейчас самое главное — выбрать правильный курс», – сказала она, обращаясь к регоператорам.
В Татарстане по 27 тыс. счетам за мусор не платят
Также на совещании доложили, что собираемость платежей за услугу в сфере обращения ТКО по Татарстану в июне составила 107,3%. Уровень дебиторской задолженности по услуге «Обращение с ТКО» по прямым договорам в первый месяц лета в регионе составил 656 млн рублей, что меньше, чем за прошлый месяц, почти на 15 млн рублей. Однако по сравнению с началом года прирост показателя составил 187 млн рублей.
Лариса Хабибуллина также заявила, что в этом году в республике по 26,7 тыс. лицевым счетам оплата вообще не поступала ни разу.
«Нужно провести детальный анализ, по каким причинам не поступает оплата. Возможно, это несуществующие лица», – заметила она, обращаясь к участникам совещания.
В прошлом месяце жители Татарстана в ГИС РТ «Народный контроль» оставили 107 жалоб на работу в сфере ТКО. Наибольшее число оставили жители Казани, Пестречинского, Альметьевского и Лаишевского районов, а также Набережных Челнов.
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