Цифровая деменция и повышенная тревожность: к чему приводит зависимость от гаджетов?

Как часто вы проверяете ленту новостей или мониторите соцсети, а ваши дети с пеленок «сидят в телефоне». Когда наступает настоящая зависимость от гаджетов, к чему она ведет и как это прекратить – в интервью «Татар-информу» рассказала клинический психолог Республиканского наркодиспансера Мария Щевлягина.

Мария Щевлягина: «90% людей в мире используют смартфоны. Половина из них посвящают гаджетам более 7 часов в день» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главная зависимость XXI века

«Гаджет-аддикция, интернет-зависимость – это главная зависимость 21-го века», – уверена медицинский психолог Республиканского клинического наркологического диспансера, когнитивно-поведенческий терапевт Мария Щевлягина.

Количество пользователей интернета и аудитория социальных сетей неумолимо растет.

«По данным, которые опубликованы в международной научной прессе, 90% людей в мире используют смартфоны. Половина из них посвящают гаджетам более 7 часов в день», – рассказала медицинский психолог.

Пока именно с проблемой зависимости от гаджетов к психологам не обращаются. Она выявляется у тех, кто жалуется, например, на депрессию или прокрастинацию. Пациент, по словам врачей, уходит от реальности с помощью гаджетов.

Современные люди не видят проблемы в том, что целый день они могут провести в телефоне, даже не двигаясь с места. Это не мешает им жить, поэтому они не обращаются к психологам. Между тем, влияние на психику, уверяют врачи, такая зависимость может оказывать колоссальное.

Гаджеты ведут к цифровой деменции

Зависимость от гаджетов, уверяют врачи, может спровоцировать более серьезные проблемы. Механизм развития зависимости универсален. Если у человека уже сформировалась какая-то зависимость, то всегда остается риск, что она может перейти в другую форму и со временем будет только прогрессировать.

«Человек, к примеру, почему скроллит ленту? Не потому, что он ищет ярких эмоций, хотя такое тоже возможно, а потому что он хочет снизить тревогу. Тревога – из-за недостатка информации. И возникает ощущение, что если я сейчас узнаю больше, то это мне поможет успокоиться, но происходит ровно наоборот. Тревожность повышается», – объяснила специалист.

Многочасовое использование гаджетов, когда смартфоны и планшеты не выпускают из рук, приводит к снижению когнитивных способностей.

Количество пользователей интернета и аудитория социальных сетей неумолимо растет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2012 году был предложен термин – цифровая деменция.

«Это деменция, связанная с использованием гаджетов, компьютеров, планшетов, ноутбуков, телефонов. Она проявляется снижением внимания и памяти, затруднениями в чтении и устном пересказе прочитанного, что наибольший вред приносит детям, потому что у них эти функции находятся в процессе развития», – добавила Мария Щевлягина.

Если гаджеты вмешиваются в жизнь малыша, то вероятность стойкого снижения когнитивных способностей, вплоть до клинического уровня, усиливается.

Должна быть профилактика гаджетозависимости. Нельзя допускать, чтобы она развилась и потом перешла в более тяжелую зависимость.

Дети более уязвимы перед гаджетами

Данных о том, кто больше подвержен зависимости, – дети, которые растут с гаджетами в руках, или взрослые, которые взяли смартфоны в сознательном возрасте, нет.

«Дети в силу своих психологических особенностей более уязвимы к развитию зависимости. И чем раньше ребенок начинает использовать гаджеты, тем более высок риск последствий от этого», – отметила психолог.

Если родители сами вручили гаджет ребенку, а потом вдруг озаботились тем, что их ребенок слишком много играет в телефоне и смотрит мультфильмы, глупо пытаться отобрать у малыша телефон или планшет.

«Чем раньше будут введены эти ограничения, тем легче ребенку будет с ними смириться. С пониманием нужно к этому относиться. Если вашему ребенку 12 и все 12 лет он провел за планшетом, то просто отобрать гаджет уже не поможет», – рассказала Мария Щевлягина.

Разрешать ребенку играть в «стрелялки» можно, но в разумном количестве. Не доказано, что агрессивные компьютерные игры со стрельбой приводят к реальной агрессии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Родители, начните с себя»

Дети, как известно, берут пример с родителей. Если в семье мама и папа постоянно смотрят в экран гаджета, то ожидать от детей другого поведения странно, ведь родители для него служат ролевой моделью.

«Ребенок видит, как много внимания и интереса они проявляют к гаджетам, сам хочет быть похожим на родителей и тоже вовлекается в это», – отметила специалист.

Поэтому специалисты советуют взрослым начинать в первую очередь с себя и пересмотреть свое отношение к смартфону.

По рекомендации ВОЗ, до трех лет дети не должны использовать гаджеты вообще. По мере взросления ребенку можно разрешить пользоваться смартфоном или другим гаджетом полчаса в день с перерывом.

«Есть такое мнение, что не столько продолжительность влияет негативно, сколько непрерывное воздействие на психику, на зрение. Поэтому обязательно нужно делать перерывы, например, два раза по 15 минут, два раза по 20 минут», – заметила Мария.

Когда ребенок становится школьником, «сидеть в телефоне» можно не больше часа в день.

Важно с детства ребенку привить информационную гигиену. Чтобы как можно с более раннего возраста он сам осознанно относился к гаджетам и мог регулировать их использование.

«Ему можно в рамках предложенного времени предоставлять полную свободу. Например, полчаса в день тратишь, как хочешь. Хочешь – играешь, хочешь – учишься. Сам учишься распределять это время. И, конечно, рассказывать про то, какой вред это наносит, например, психике», – добавила специалист.

Разрешать ребенку играть в «стрелялки» можно, но в разумном количестве. По словам психолога, не доказано, что агрессивные компьютерные игры со стрельбой приводят к реальной агрессии, скорее наоборот, таким образом ребенок вымещает свои эмоции, и у него уже нет потребности проявлять злость и агрессию в реальной жизни.

Когда ребенок становится школьником, «сидеть в телефоне» можно не больше часа в день Фото: © «Татар-информ»

Как понять, что зависимость от гаджетов сформировалась?

Гаджет-зависимость пока не входит в международную классификацию болезней, поэтому для ее диагностики специалисты опираются на условные критерии, которые характерны для всех видов зависимостей.

Во-первых, это увеличение количества времени, проводимого за экраном. Во-вторых, это снижение интереса к другим видам деятельности. Например, ребенок вместо того, чтобы встретиться с друзьями, остается играть в телефоне сам с собой.

«Наличие синдрома отмены. Он, конечно, не такой, как при алкогольной зависимости, но похож. Синдром отмены – это психологические симптомы, которые появляются, если человек вынужден какое-то время провести без гаджетов, например забыл дома телефон. Тогда он начинает беспокоиться, нервничать, чувствовать дискомфорт», – рассказала Мария Щевлягина.

Сильная зависимость вызывает дезадаптацию. Понять, что друг, родственник или ты сам серьезно зависим, можно по степени нанесения ущерба другим сферам жизни.

«Насколько, к примеру, человек склонен отказываться от какого-то хобби, отношений, работы, учебы. Например, если студента отчислили из университета из-за того, что он много времени проводил в социальных сетях, наверное, речь идет о сильной зависимости», – объяснила специалист.

Но есть и татарстанцы, работа которых напрямую связана с сидением в интернете и социальных сетях.

Медицинский психолог посоветовала им обратить внимание, получается ли отдыхать без гаджетов, может ли человек отложить свой телефон на сутки, на неделю и не использовать его.

Из-за неспокойной ситуации в мире татарстанцы скроллить ленту начали чаще, постоянно искать новости внешней политики и узнавать о новых санкциях Фото: © «Татар-информ»

«Новостной поток может стать невыносимым для психики»

Из-за неспокойной ситуации в мире татарстанцы скроллить ленту начали чаще, постоянно искать новости внешней политики и узнавать о новых санкциях.

«Есть такой термин, называется думскроллинг. Он появился во время пандемии коронавируса. Это навязчивый поиск и чтение больших объемов преимущественно негативной информации», – рассказала когнитивно-поведенческий терапевт.

Без последствий такое увлечение не проходит, могут появиться беспокойство, тревога и даже депрессия и панические атаки. А если у любителя почитать много новостей существуют какие-то когнитивные или эмоциональные расстройства, они могут усилиться.

Конечно, скроллинг ленты лучше ограничивать. Достаточно 2-3 часов для просмотра новостей, можно выделить для этого специальное время, причем не перед сном.

«Это поможет стабилизировать состояние, снизить тревогу, ограничить количество источников новостных, ведь многие телеграм-каналы и СМИ дублируют информацию. Такой новостной поток может стать невыносимым для психики и влиять на эмоциональное состояние негативно», – объяснила медицинский психолог.

От второстепенных источников информации необходимо отказаться, отдав предпочтение нескольким проверенным источникам. К тому же не стоит самим выкладывать непроверенную информацию, рассылать всем родственникам, друзьям сообщения, подтверждения которым еще нет.

Если появилось чувство, что от прочитанного и просмотренного совсем плохо, то лучше вовсе отказаться от чтения новостей. Можно договориться с кем-то из родственников или друзей, что если произойдет что-то важное, они сообщат.

Психолог посоветовала не вступать сейчас в дискуссии.

«Потому что общество очень поляризовано, и какой бы точки зрения вы ни придерживались, споры ни к чему не приведут. Вы потратите на них много времени, эмоций, сил, а результата не добьетесь», – заключила она.

Специалист подчеркнула, что при зависимостях в принципе не бывает выздоровления Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как помочь себе выйти из виртуального мира?

С зависимостью от гаджетов справиться нелегко. Специалист подчеркнула, что при зависимостях в принципе не бывает выздоровления, можно вызвать многомесячную или многолетнюю ремиссию, но вылечить ее полностью невозможно.

«Что касается самопомощи – необходимо ограничивать использование гаджетов. Чем раньше эти ограничения будут введены, тем меньше вероятность столкнуться с последствиями этого», – посоветовала Мария Щевлягина.

Например, можно уменьшить экранное время, придумать правила для себя и членов семьи: не использовать гаджеты за час до сна, не использовать их во время еды. Или же совсем не приносить телефоны и планшеты в спальню, не читать ленту новостей в кровати.

«Отвести для этого какое-то время, какое-то место, тогда это снизит вероятность развития зависимости, каких-то других последствий от использования гаджетов», – добавила психолог.

Если человек уже зависим, он пытался предпринимать меры по ограничению времени в телефоне, но попытки были тщетными, ему нужно обратиться к специалисту – психиатру, психотерапевту или клиническому психологу.

Вместе с экспертом человек будет разбираться в причинах такого стремления к уходу от реальности с помощью гаджетов и работать над нормализацией осознанного отношения к ним. Человеку предстоит научиться получать удовольствие и другие интенсивные яркие эмоции в других сферах жизни.