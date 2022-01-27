«Цифра» шагает по Татарстану

4G в малонаселенных поселках, видеонаблюдение в школах и искусственный интеллект, следящий за уборкой снега на городских улицах, — на традиционной выставке перед коллегией Минцифры РТ «Ростелеком» представил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и Премьер-министру Алексею Песошину крупные проекты, которые планирует реализовать филиал компании в Татарстане.

Программа «Единая сеть передачи данных» подразумевает создание в образовательных учреждениях защищенной среды, где школьники смогут получать доступ только к допустимому контенту, и затронет 1868 образовательных учреждений республики. Срок исполнения другой программы, также касающейся детей и молодежи, — «Цифровая образовательная среда» — два года, общая сумма инвестиций составит 1,2 млрд рублей. Программа предусматривает создание бесшовной сети Wi-Fi на территории учебного учреждения, что открывает равный доступ к передовым образовательным технологиям как для городских, так и для сельских средних образовательных заведений. Второе направление работы по проекту — это повышение безопасности образовательных учреждений: на входных группах будет организовано цифровое видеонаблюдение.

В рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» базовые станции 4G, а с ними доступ к мобильным услугам связи и интернету появятся в 61 населенном пункте Татарстана, где проживает от 250 до 500 человек.

Уже сейчас в Казани в пилотном режиме работает система мониторинга объектов городского хозяйства с использованием методов автоматизированной видеоаналитики. На совместном заседании Кабинета министров РТ и коллегии Министерства цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ, прошедшем в Кабмине 26 января, о работе сервиса рассказал Рустем Гафаров, руководитель исполкома Казани:

«Новый мировой тренд — использование искусственного интеллекта в разных сферах деятельности. Сегодня в Казани мы тестируем новый цифровой сервис CitySoft для контроля городского благоустройства, который «Ростелеком» презентовал на выставке перед началом коллегии. Сервис позволяет определять качество уборки улиц от снега, фиксирует проезд уборочной техники, выявляет неработающее уличное освещение, следит за дорожными знаками. В перспективе с помощью него мы сможем в автоматическом режиме определять потребность уборки дорог от снега, наледи и грязи, планировать задачи для уборочной техники. CitySoft поможет выявлять акты вандализма, а также препятствия для работы город служб, открытые люки, аварии, автомобили, мешающие уборке снега, и другие факторы, которые могут повлиять на безопасность участников дорожного движения. Для сбора данных на общественном и специальном транспорте размещаются устройства с видеокамерами — сегодня их установлено 17 на спецтехнике и 29 на городских автобусах. Система сама выявляет проблемные места и передает информацию ответственным, что снижает необходимость в личных объездах территории.