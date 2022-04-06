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Недвижимость
6 апреля 2022  07:19

ЦИАН: в Казани аренда квартир подешевела на 2,9%

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С конца февраля средняя плата за аренду квартир в Казани подешевела на 2,9%, подсчитали аналитики ЦИАН. При этом за год арендные ставки выросли на 20%.

По данным сервиса, в апреле 2021 года за месяц аренды «однушки» в среднем казанские владельцы брали 16,9 тысячи рублей. 

На 23 февраля 2022 года ставка уже выросла до 21 тысячи рублей в месяц. Но в апреле 2022-го она составила 20,4 тысячи.

Однако ежемесячный платеж по ипотеке за год вырос в Казани в 2,9 раза, сообщает пресс-служба ЦИАНа:

  • апрель 2021 - 27,4 тыс. рублей;
  • 23 февраля 2022 - 46,6 тыс. рублей;
  • апрель 2022 - 79,2 тыс. рублей.

В конце марта Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12% и увеличив предельный размер кредита.
 

#Недвижимость #аренда жилья #Ипотека
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