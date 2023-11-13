Checkmate – круто и дорого: есть ли место российскому истребителю в «войне дронов»

В России начинают готовиться к производству легких истребителей пятого поколения Checkmate

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Истребитель Checkmate ждут в небе до конца 2025 года

Интересно, что еще в 2021 году состоялась первая презентация этого истребителя. Причем не в России, а на авиасалоне в Дубае. По итогам того мероприятия в проект Су-75 внесли изменения, которые учли пожелания потенциальных заказчиков и скорректировали стоимость самолета. На данный момент вся конструкторская «сборка» передана на завод для производства первых образцов Checkmate, говорится в сообщении «Ростеха».

Как заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, первый российский легкий истребитель пятого поколения может подняться в небо до конца 2025 года. При этом у Checkmate уже есть потенциальные покупатели и за рубежом.

«Интересанты есть. Могу сказать, что за эти два года мы собрали и запросы, и в том числе внесли определенные коррективы в проект для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете», — указал Мантуров.

Денис Мантуров заявил, что первый российский легкий истребитель пятого поколения может подняться в небо до конца 2025 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главное преимущество – цена относительно западных аналогов

При этом Мантуров уточнил, что на ближайшую перспективу он видит производство этих истребителей в России. Но заявил, что РФ готова рассмотреть возможность зарубежного участия в производстве самолетов.

«Но, как я сказал, с учетом тех доработок, которые потребовались для максимальной адаптации запроса со стороны клиента», — заключил он.

Главной конкурентной особенностью Checkmate эксперты видят его стоимость, которая будет значительно ниже, чем у аналога – истребителя пятого поколения Запада. Как объяснил «Татар-информу» военный эксперт и историк Юрий Кнутов, при производстве этого самолета будут использоваться мощности, на которых собирается Су-57. А это даст значительную экономию. Собственно, Checkmate и выступит на российском рынке в качестве Су-75. Зеркальная цифра от «57».

«Checkmate – истребитель пятого поколения. У него один двигатель. За счет этого он гораздо дешевле, легче, что в итоге делает самолет более маневренным. Кроме того, у него есть главная особенность: при сохранении всех характеристик малозаметности самолет получается гораздо дешевле», – говорит эксперт.

По словам Кнутова, Су-75 является аналогом американского F-35, но его цена и стоимость эксплуатации гораздо ниже. Ранее эксперты оценивали российскую новинку в сумму от 25 млн долларов. При этом цена лётного часа Checkmate будет дешевле в 6-7 раз, чем у F-35. Поэтому понятен интерес многих стран к российской разработке.

Су-75 является аналогом американского F-35, но его цена и стоимость эксплуатации гораздо ниже Фото: © Rock6942, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Повторит ли Checkmate судьбу танка «Армата»?

Очевидно, что у Су-75 просматриваются большие перспективы. Однако таким же перспективным был и знаменитый танк «Армата». Более того, он хорошо зарекомендовал себя и в ходе СВО. И все же Россия предпочла модернизировать в промышленных масштабах Т-72 и Т-90 для нужд спецоперации. Эксперты продолжают говорить, что «Армата» опередила время… Но?

«Этот танк нормально работает. Он опередил время. Его регулярно дорабатывают, но там проблема другая – высокая стоимость. То есть, условно, за эти деньги мы можем переделать двадцать Т-72 или десять Т-90. То есть танк «Армата» чисто экономически не выгоден, вот и все», – объясняет Кнутов.

Повторит ли судьбу «Арматы» истребитель Checkmate? Гадать сложно, ведь и окончательная судьба танка «Армата» пока неясна. Танк пытаются доработать в пользу экономической привлекательности. Точка в этом вопросе еще не поставлена.

У Су-75 просматриваются большие перспективы Фото: kremlin.ru

Нужны ли легкие истребители в современной «войне дронов»

Но, касаясь легкого истребителя пятого поколения, есть и другие вопросы. Главный из них – это характер военных действий в рамках СВО, который должен учитываться во всех военных разработках России на годы вперед.

В этом конфликте тон в воздухе задают ракеты и беспилотники. Причем последние, по сути, как раз и занимают нишу легких истребителей. В том числе подавляют систему ПВО противника. Есть ли место в небе для легких истребителей при том, что БПЛА куда дешевле, как и подготовка операторов дронов, в сравнении с высококвалифицированными летчиками? Эксперты как минимум соглашаются со справедливостью поставленных вопросов, но и окончательный крест на роли легких истребителей в современных войнах ставить не готовы.

«Есть, конечно, в ваших словах смысл, как и определенные преимущества у дронов по сравнению с пилотируемыми самолетами. Но все же легкие истребители играют ключевую роль при прорыве или подавлении ПВО. Поэтому с точки зрения уничтожения противовоздушной обороны противника эти устройства играют принципиальную роль. Да, подготовка летчика гораздо дороже, чем оператора БПЛА. Но и уничтожение ПВО противника может быть куда эффективнее, чем при использовании беспилотников», – считает Кнутов.

Также эксперт подчеркнул, что такие самолеты вообще не входят в зону действия противовоздушной обороны.

Таким образом, практически нет сомнений, что Су-75 в небо взлетит. Но станет ли производство массовым и экономически целесообразным – судить пока рано. Но ведь никто так же не видел и американский F-35 в реальном бою равных противников. Может, никогда и не увидим, они же малозаметные. И жутко дорогие.