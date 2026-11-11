Changan, Geely, BMW, Haval и Skoda: какие авто чаще других попадали в ДТП в 2026

В 2026 году чаще всего в ДТП попадали автомобили марок Changan, Geely, BMW, Haval и Skoda. Больше всего обращений эксперты зафиксировали в Москве, Тульской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области, сообщили «Российской газете» в страховой компании «Согласие».

Среди этих марок самыми аварийными стали Changan UNI-K, Geely Tugella, BMW X4 и Skoda Kodiaq. Однако чаще всего за девять месяцев 2026 года в ДТП попадали Haval M6, Haval Jolion, Lada Vesta, Volkswagen Polo и Lada Largus – они широко представлены в парках такси и каршеринга и активно используются в коммерческих перевозках, что увеличивает интенсивность их использования в плотном трафике.

В городском потоке при перестроениях и проезде перекрестков стоит быть особенно внимательными, поскольку нужно одновременно следить за несколькими участниками движения. Например, в Москве после перекрытия Останкинского путепровода наибольшую осторожность следует проявлять на проспекте Мира, путепроводе Комдива Орлова и Дмитровском шоссе: даже когда на других дорогах обычно пусто, здесь уровень загруженности остается средним.

Эксперты не фиксируют увеличения количества ДТП с начала года, однако делать окончательные выводы о динамике пока рано: водители не всегда обращаются в страховую компанию сразу после аварии, поэтому статистика за текущий период еще может измениться.