Cфера долевого строительства Татарстана расширилась индивидуальными жилыми домами

Возможность приобрести не только квартиру, но и дом по договору долевого участия в Татарстане появилась с 1 марта этого года, сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

К застройщикам индивидуальных жилищных домов будут применяться законы о долевом строительстве, благодаря чему они смогут вести строительство с использованием эскроу-счетов, поясняет замруководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

«До сегодняшнего дня сфера долевого строительства распространялась только на многоквартирные дома. Также это послужит дополнительным стимулом для еще большего развития в Татарстане комплексного малоэтажного строительства», – заявила Бурганова.