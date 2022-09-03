В Татарстане стартует сезон охоты на пернатую дичь

Сезон охоты на пернатую дичь открывается с завтрашнего дня на территории Татарстана. На кого можно и нельзя охотиться в регионе пояснили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«К видам пернатой дичи относятся болотно-луговая (дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш), водоплавающая (гуси, утки и лысуха), степная и полевая (перепел, голуби, горлицы и серая куропатка) и боровая (вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик», - сказано в сообщении.

Улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой, клинтух, горлица обыкновенная занесены в Красную книгу РТ, а хрустан, кроншнеп большой, пискулька и гусь серый занесены в Красную книгу РФ, охота на них запрещена.

Охотиться на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь разрешается с 3 сентября по 5 декабря. Добывать боровую дичь можно с 3 сентября по 5 января 2023 года.