Чехия планирует сделать бессрочным запрет на выдачу виз и ВНЖ для россиян

Запрет на получение визы и вида на жительство в Чехии для россиян и белорусов может стать бессрочным. Инициативу о его продлении рассматривают в МИД страны, сообщает Forum 24.

В настоящее время мера действует до марта 2024 года. Исключением из нее стали поездки с гуманитарной целью.

Получить вид на жительство россиянам также можно, если заявление поступило от члена семьи гражданина Чехии, ЕС либо иностранца с ВНЖ этой страны. Граждане Белоруссии же могут получить визу ради образовательных целей — если обучение оплачивает чешская сторона, Евросоюз либо международная организация. Кроме того, претендовать на разрешение могут те граждане, приезд которых «отвечает интересам Чешской Республики».