news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 5 ноября 2024 20:08

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Домрачева поблагодарила тренеров из Нягани

Скопировать ссылку

Обладательница Кубка мира и шести малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, четырёхкратная чемпионка Олимпиад Дарья Домрачева поблагодарила тренерский состав Центра спортподготовки Нягани.

Она сказала спасибо тренерам за их терпение, самоотверженный труд и мудрость, за заботу и поддержку. Домрачева также пожелала тренерскому составу, чтобы все их ученики стали достойными спортсменами и приносили победы, цитирует спортсменку ugra-news.

Напомним, в Нягани Домрачева жила 14 лет. Именно здесь она начала заниматься биатлоном.

#тренер #благодарность #спортсмены
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100