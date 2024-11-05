Четырёхкратная олимпийская чемпионка Домрачева поблагодарила тренеров из Нягани

Обладательница Кубка мира и шести малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, четырёхкратная чемпионка Олимпиад Дарья Домрачева поблагодарила тренерский состав Центра спортподготовки Нягани.

Она сказала спасибо тренерам за их терпение, самоотверженный труд и мудрость, за заботу и поддержку. Домрачева также пожелала тренерскому составу, чтобы все их ученики стали достойными спортсменами и приносили победы, цитирует спортсменку ugra-news.

Напомним, в Нягани Домрачева жила 14 лет. Именно здесь она начала заниматься биатлоном.