Четырнадцать американских штатов подали иск против Трампа и Маска из-за DOGE

Четырнадцать американских штатов подали иск против президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, возглавляющего департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE), с обвинением в нарушении конституционных норм. Иск был подан прокурорами из Аризоны, Мичигана и Род-Айленда, и в нем акцентируется внимание на значительном влиянии Маска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

В документе указывается, что DOGE сыграл ключевую роль в усилиях администрации Трампа по сокращению численности федеральных служащих, ликвидации ведомств и доступу к закрытым данным. Истцы заявляют, что Трамп нарушил конституционные требования о назначениях, создав фактически неофициальный орган DOGE без согласия Конгресса.

В иске утверждается, что Трамп предоставил Маску фактически неограниченные полномочия без необходимого юридического одобрения. Прокуроры-демократы из 14 штатов требуют судебного решения, запрещающего Маску вносить изменения в госфинансирование, расторгать контракты, принимать кадровые решения, пока его полномочия не будут утверждены должным образом.