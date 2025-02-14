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Происшествия 14 февраля 2025 13:12

Четырнадцать американских штатов подали иск против Трампа и Маска из-за DOGE

Четырнадцать американских штатов подали иск против президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, возглавляющего департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE), с обвинением в нарушении конституционных норм. Иск был подан прокурорами из Аризоны, Мичигана и Род-Айленда, и в нем акцентируется внимание на значительном влиянии Маска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

В документе указывается, что DOGE сыграл ключевую роль в усилиях администрации Трампа по сокращению численности федеральных служащих, ликвидации ведомств и доступу к закрытым данным. Истцы заявляют, что Трамп нарушил конституционные требования о назначениях, создав фактически неофициальный орган DOGE без согласия Конгресса.

В иске утверждается, что Трамп предоставил Маску фактически неограниченные полномочия без необходимого юридического одобрения. Прокуроры-демократы из 14 штатов требуют судебного решения, запрещающего Маску вносить изменения в госфинансирование, расторгать контракты, принимать кадровые решения, пока его полномочия не будут утверждены должным образом.

#США #Дональд Трамп #Илон Маск #иск
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