К концу лета в Нижнекамске построят четырехполосную дорогу на улице Корабельной

В Нижнекамске строят новую дорогу по ул.Корабельной от перекрестка Химиков — Корабельная до жилого дома № 52. Главная особенность проекта заключается в том, что дорожники увеличат полотно с двух полос до четырех. Строительство ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В ходе строительства новой дороги для пешеходов построят тротуары, пешеходные переходы оборудуют светофорами, рассказал замруководителя исполкома Нижнекамского района по строительству Радик Хазиев.

«Приносим свои извинения пешеходам, автомобилистам за предоставленные неудобства. В первую очередь, мы должны понимать, что по завершению ремонта наши жители смогут комфортно передвигаться по городу», — резюмировал Радик Хазиев.

Все работы на данном участке дороги планируют завершить к концу августа.

Фото: Пресс-служба Нижнекамского района РТ.

По информации пресс-службы Нижнекамского района, в этом году на ремонт дорог в Нижнекамском районе направлено 2 млрд рублей.

«Помимо улицы Корабельной, капитальный ремонт затронет участки от улицы Менделеева до проспекта Вахитова протяженностью 540 метров, от Корабельной до улицы Южная протяженностью 1,4 км. На эти цели направлено 480 млн рублей по национальному проекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“», — уточнил в разговоре с «Татар-информом» Радик Хазиев.

В Татарстане по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» к концу 2024 года доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится с 46,3% до 50%.

Фото: Пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.