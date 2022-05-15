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Ру Тат
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Происшествия
15 мая 2022  18:23
Павел Климчак

Четырехлетняя девочка выпала из окна в Казани

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Накануне около семи вечера в Казани четырехлетняя девочка выпала из окна на улицу. В доме были ещё двое маленьких детей, старший из них сообщил о несчастном случае матери.

После этого они сразу выбежали на улицу, занесли пострадавшую девочку домой и вызвали скорую.

«Прокуратура проконтролирует ход и результаты доследственной проверки по факту случившегося», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ДРКБ, состояние девочки крайне тяжелое. У нее ушиб обоих легких, а также множественные переломы свода черепа.

#Прокуратура РТ #выпала из окна
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