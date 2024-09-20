Четырехлетний малыш получил сотрясение после наезда «ГАЗели» в Нижнекамске

В минувший понедельник на Спортивной улице в Нижнекамске сбили четырехлетнего ребенка. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.



По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗель» не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и не уступил дорогу маленькому пешеходу.



В результате ДТП ребенок получил сотрясение, закрытый перелом берцовой кости, госпитализирован в травматологическое отделение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска