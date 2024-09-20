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Происшествия 20 сентября 2024 12:04

Четырехлетний малыш получил сотрясение после наезда «ГАЗели» в Нижнекамске

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В минувший понедельник на Спортивной улице в Нижнекамске сбили четырехлетнего ребенка. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗель» не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и не уступил дорогу маленькому пешеходу.

В результате ДТП ребенок получил сотрясение, закрытый перелом берцовой кости, госпитализирован в травматологическое отделение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

#ДТП #нижнекамск
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