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Четырехлетний малыш получил сотрясение после наезда «ГАЗели» в Нижнекамске
В минувший понедельник на Спортивной улице в Нижнекамске сбили четырехлетнего ребенка. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.
По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗель» не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и не уступил дорогу маленькому пешеходу.
В результате ДТП ребенок получил сотрясение, закрытый перелом берцовой кости, госпитализирован в травматологическое отделение. Обстоятельства ДТП выясняются.
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