Четырехкратный победитель «Большого шлема» Янник Синнер о непростом выборе

Фото: atptour.com

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, чем ему пришлось пожертвовать в ранние годы во имя карьеры в большом теннисе.

«Со стороны я не выгляжу очень эмоциональным. Но это не так. Иногда я не могу справиться с трудными моментами. Порой я очень строг к себе. Я занимался лыжами, футболом и немного теннисом. В лыжах я был очень успешным, но в тринадцать с половиной лет выбрал теннис. Дорога до кортов занимала несколько часов, поэтому я принял тяжёлое решение уехать, оставив родителей, брата, друзей, другие виды спорта», – поделился Синнер в документальном фильме, поддерживаемом компанией Rolex.

Накануне, 26 августа, 24-летний итальянец победил чеха Вита Коприву (89-й номер рейтинга) в матче первого круга открытого чемпионата США. Матч завершился со счётом 6:1, 6:1, 6:2.

Во втором круге турнира US Open Синнер встретится с австралийцем Алексеем Попыриным (36-й номер рейтинга).