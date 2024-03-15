Четырехкратный чемпион России по корэш впервые проголосовал в Азнакаевском районе

В Азнакаевском районе борец, четырехкратный чемпион России по корэш Ислам Закиров принял участие в выборах Президента России. Для спортсмена это голосование стало первым в его жизни, сообщает газета «Азнакаево».

«Считаю, что на выборах каждый человек должен выражать свою гражданскую позицию. Ведь в этой стране нам надо учиться, работать и жить», — уверен Ислам Закиров.

Свой выбор он сделал на участке №509 в Азнакаево. Как впервые голосущий он получил на избирательном участке памятные подарки.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).