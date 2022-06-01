«Не было времени бояться»: Четверых подростков из РТ наградили за спасение на пожаре

Фото: Надежда Мещерякова/ ИА «Татар-информ»

Сегодня в Минмолодежи Татарстана нагрудные знаки и памятные дипломы Всероссийской государственной инициативы «Горячее сердце» получили четверо юных героев. В прошлом году благодаря мужеству ребят удалось спасти людей из пожара и потушить два дома в поселке Балтаси.

«Мне очень приятно находиться за одним столом с ребятами, на которых можно положиться. Вы проявили очень сильную позицию, не оставшись равнодушными в сложной ситуации», – поделился министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов.

Подросткам всего по четырнадцать лет, однако столь юный возраст не стал помехой перед лицом опасности. Серьезный пожар вспыхнул 17 мая прошлого года в поселке Балтаси. Ребята увидели, что на соседней улице загорелись два жилых дома. В одном из них был мужчина с пожилым отцом. Благодаря подросткам, пострадавших удалось вывести из огня. К сожалению, пожилой мужчина скончался.

«В тот день нам всем было немного страшно. Но бояться времени не было. Мы начали тушить пожар и выносить вещи из горящих домов. Сейчас мы с братом и друзьями испытываем гордость за то, что присутствуем на награждении, однако ни о каких поощрениях в момент пожара мы, конечно, не думали», – поделился с журналистом «Татар-информа» один из победителей инициативы «Горячее сердце» Ильназ Ибрагимов.

На торжественное вручение наград пригласили родителей юных героев. Рустем и Лилия Ибрагимовы отметили, что с самого детства учили сыновей помогать людям.

«В тот день мы были на огороде, когда вдруг заметили дым. Май 2021 года выдался засушливым и ветреным, из-за чего огонь начал очень быстро распространяться на соседние хозяйства. Сыновья без раздумий побежали за мной, взяв с собой друзей – Карима Юсупова и Юсупа Валишина. Мы гордимся ими и рады, что их подвиг будет отмечен», – сказал отец близнецов Ильназа и Ильяса.

После торжественной части Минмолодежи РТ устроило для ребят экскурсию по экстрим-парку «Урам».

Напомним, что в прошлом году награды за мужество в чрезвычайных ситуациях вручили 10 подросткам из разных районов Татарстана.