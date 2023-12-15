Четыреста кубометров льда используют для оформления новогоднего городка в Бугульме

В Бугульме продолжается преображение Центральной площади к новогодним праздникам. Полным ходом идут работы по возведению ледяного городка.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, над созданием ледяного царства трудятся более 200 человек: заготовщики льда, слесари, плотники, монтажники, электрики и водители, резчики из подрядных организаций города. Строительный материал добывают в пруду, находящемся в селе Малая Бугульма.

«Толщина глыбы — 30 сантиметров. Лед намерзает довольно быстро — за несколько дней примерно на 3 сантиметра. На открытой воде он образуется намного быстрее», — рассказал советник по вопросам архитектуры главы Бугульминского района Артем Цокур.

Всего мастерам надо заготовить примерно 400 куб. метров льда. Вырезанные из него плиты строители используют для стен ледяного лабиринта, оснований для горок и других элементов новогоднего городка.

На Центральной площади уже поставили деревянные основания горок. Скульпторы трудятся над снежными фигурами, в том числе и над символом наступающего года — Драконом. У входа в городок устанавливают большие цифры «2024». На следующей неделе приступят к установке главного украшения площади — елки.

Открытие новогоднего городка планируется на 28 декабря.

В конце ноября в Бугульме представили концепцию новогоднего оформления города, о чем ранее сообщал «Татар-информ». В этом году перед жителями и гостями города предстанет «сладкий городок».